Führungswechsel bei Thyssengas / Dr. Stefanie Kesting übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung von Dr. Thomas Gößmann (FOTO)
Dortmund (ots) - Zum Jahreswechsel wird Dr. Stefanie Kesting Vorsitzende der
Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Sie folgt auf Dr. Thomas Gößmann, der das
Unternehmen nach neun Jahren verlässt und in den Ruhestand geht.
Die Energiemanagerin Dr. Stefanie Kesting (48) wird zum 1. Januar 2026
Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Als in der Energiebranche
bekannte Führungspersönlichkeit verfügt Kesting über eine tiefe Kenntnis und
ausgewiesene Erfahrung nicht nur in der Erdgas- und Elektrizitätswirtschaft,
sondern auch bei Projekten entlang der Wertschöpfungsketten der zukünftig im
Rahmen der Energietransformation ebenfalls verstärkt zu transportierenden Gase:
Wasserstoff, Biomethan und CO2. "Dr. Stefanie Kesting steht für Kompetenz,
Gestaltungswillen und ein tiefes Verständnis der energiewirtschaftlichen
Herausforderungen. Zudem verfügt sie über fundiertes Fachwissen im Zukunftsfeld
Wasserstoff - eine Kombination, die Thyssengas entscheidend voranbringen wird.
Ich bin überzeugt, dass Stefanie Kesting das Unternehmen mit ihrer Erfahrung und
Innovationskraft bedeutend weiterentwickeln und erfolgreich in die Zukunft
führen wird", betont Hilko Schomerus, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Thyssengas GmbH.
"Die Transformation hin zu Wasserstoff und anderen grünen Gasen ist eine der
größten Aufgaben und zugleich Chancen unserer Zeit. Ich freue mich, in dieser
bedeutenden Phase die Verantwortung für Thyssengas übernehmen zu dürfen. Der
Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes und der Hochlauf dieses neuen Energiemarkts
sind entscheidend, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten und den
Industriestandort Deutschland zu sichern. Gemeinsam mit dem starken Team von
Thyssengas möchte ich diesen Prozess aktiv mitgestalten", so Dr. Stefanie
Kesting anlässlich ihrer Berufung als CEO von Thyssengas.
Kesting übernimmt die Aufgabe von Dr. Thomas Gößmann (64), der die Thyssengas
nach rund neun Jahren in den Ruhestand verlässt. "Dr. Thomas Gößmann hat
Thyssengas über nahezu ein Jahrzehnt hinweg mit großer Weitsicht und
Leidenschaft geführt. Besonders sein hohes Engagement für den Aufbau einer
deutschlandweiten Wasserstoff-Transportinfrastruktur hat das Unternehmen und die
Branche der Fernleitungsnetzbetreiber maßgeblich vorangebracht - mit dem
Rahmenwerk für das Wasserstoffkernnetz als Meisterstück. Darüber hinaus hat Dr.
Thomas Gößmann mit seinem Wirken die Sichtbarkeit und den Einfluss des
Unternehmens und der gesamten Branche auf die Energiewelt deutlich ausgebaut.
