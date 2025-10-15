Führungswechsel bei Thyssengas / Dr. Stefanie Kesting übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung von Dr. Thomas Gößmann (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMacquarie Group AktievorwärtsNachrichten zu Macquarie Group
    Dortmund (ots) - Zum Jahreswechsel wird Dr. Stefanie Kesting Vorsitzende der
    Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Sie folgt auf Dr. Thomas Gößmann, der das
    Unternehmen nach neun Jahren verlässt und in den Ruhestand geht.

    Die Energiemanagerin Dr. Stefanie Kesting (48) wird zum 1. Januar 2026
    Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Als in der Energiebranche
    bekannte Führungspersönlichkeit verfügt Kesting über eine tiefe Kenntnis und
    ausgewiesene Erfahrung nicht nur in der Erdgas- und Elektrizitätswirtschaft,
    sondern auch bei Projekten entlang der Wertschöpfungsketten der zukünftig im
    Rahmen der Energietransformation ebenfalls verstärkt zu transportierenden Gase:
    Wasserstoff, Biomethan und CO2. "Dr. Stefanie Kesting steht für Kompetenz,
    Gestaltungswillen und ein tiefes Verständnis der energiewirtschaftlichen
    Herausforderungen. Zudem verfügt sie über fundiertes Fachwissen im Zukunftsfeld
    Wasserstoff - eine Kombination, die Thyssengas entscheidend voranbringen wird.
    Ich bin überzeugt, dass Stefanie Kesting das Unternehmen mit ihrer Erfahrung und
    Innovationskraft bedeutend weiterentwickeln und erfolgreich in die Zukunft
    führen wird", betont Hilko Schomerus, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
    Thyssengas GmbH.

    "Die Transformation hin zu Wasserstoff und anderen grünen Gasen ist eine der
    größten Aufgaben und zugleich Chancen unserer Zeit. Ich freue mich, in dieser
    bedeutenden Phase die Verantwortung für Thyssengas übernehmen zu dürfen. Der
    Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes und der Hochlauf dieses neuen Energiemarkts
    sind entscheidend, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten und den
    Industriestandort Deutschland zu sichern. Gemeinsam mit dem starken Team von
    Thyssengas möchte ich diesen Prozess aktiv mitgestalten", so Dr. Stefanie
    Kesting anlässlich ihrer Berufung als CEO von Thyssengas.

    Kesting übernimmt die Aufgabe von Dr. Thomas Gößmann (64), der die Thyssengas
    nach rund neun Jahren in den Ruhestand verlässt. "Dr. Thomas Gößmann hat
    Thyssengas über nahezu ein Jahrzehnt hinweg mit großer Weitsicht und
    Leidenschaft geführt. Besonders sein hohes Engagement für den Aufbau einer
    deutschlandweiten Wasserstoff-Transportinfrastruktur hat das Unternehmen und die
    Branche der Fernleitungsnetzbetreiber maßgeblich vorangebracht - mit dem
    Rahmenwerk für das Wasserstoffkernnetz als Meisterstück. Darüber hinaus hat Dr.
    Thomas Gößmann mit seinem Wirken die Sichtbarkeit und den Einfluss des
    Unternehmens und der gesamten Branche auf die Energiewelt deutlich ausgebaut.
