Führungswechsel bei Thyssengas / Dr. Stefanie Kesting übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung von Dr. Thomas Gößmann (FOTO)

Dortmund (ots) - Zum Jahreswechsel wird Dr. Stefanie Kesting Vorsitzende der

Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Sie folgt auf Dr. Thomas Gößmann, der das

Unternehmen nach neun Jahren verlässt und in den Ruhestand geht.



Die Energiemanagerin Dr. Stefanie Kesting (48) wird zum 1. Januar 2026

Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) von Thyssengas. Als in der Energiebranche

bekannte Führungspersönlichkeit verfügt Kesting über eine tiefe Kenntnis und

ausgewiesene Erfahrung nicht nur in der Erdgas- und Elektrizitätswirtschaft,

sondern auch bei Projekten entlang der Wertschöpfungsketten der zukünftig im

Rahmen der Energietransformation ebenfalls verstärkt zu transportierenden Gase:

Wasserstoff, Biomethan und CO2. "Dr. Stefanie Kesting steht für Kompetenz,

Gestaltungswillen und ein tiefes Verständnis der energiewirtschaftlichen

Herausforderungen. Zudem verfügt sie über fundiertes Fachwissen im Zukunftsfeld

Wasserstoff - eine Kombination, die Thyssengas entscheidend voranbringen wird.

Ich bin überzeugt, dass Stefanie Kesting das Unternehmen mit ihrer Erfahrung und

Innovationskraft bedeutend weiterentwickeln und erfolgreich in die Zukunft

führen wird", betont Hilko Schomerus, Vorsitzender des Aufsichtsrats der

Thyssengas GmbH.





