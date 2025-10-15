Wirtschaft
Dax am Mittag weiter leicht im Plus - Gesamtmarkt uneinheitlich
"Der Gesamtmarkt tendiert vorerst weiter uneinheitlich", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Während es einige klare Gewinner bei den Einzelwerten gebe, suche der Gesamtmarkt auf dem Kursniveau von 24.300 Punkten Halt. "Im Fokus stehen heute die Aktien von BASF, Merck, Beiersdorf und Infineon. Verkauft werden dagegen die Aktien von Rheinmetall, Fresenius Medical Care und Deutsche Börse."
Pharmawerte hätten es im gesamteuropäischen Handel nicht leicht. "Nach den erneuten Verbalattacken gegen China von Seiten der USA gehen einige Marktteilnehmer davon aus, dass es nun erneut gegen die europäischen Pharmaunternehmen gehen könnte", so Lipkow. "In dem aktuellen Marktumfeld zeigen sich die Investoren nervös, da die vergangene Handelswoche gut aufgezeigt hat, wie trügerisch die Ruhe sein kann und dass ein neuer Sturm bevorstehen könnte."
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
