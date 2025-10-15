    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der jüngst gestiegenen Erwartungen hätten die Franzosen alles in allem immer noch gut genug abgeschnitten./la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 609,9EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 635
    Kursziel alt: 635
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 635,00, was eine Steigerung von +19,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden …