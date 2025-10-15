DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der jüngst gestiegenen Erwartungen hätten die Franzosen alles in allem immer noch gut genug abgeschnitten./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 609,9EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 635
Kursziel alt: 635
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
