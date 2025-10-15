DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität sollte die Erträge durch eine solide Produktpalette gestützt worden sein. Das Unternehmen dürfte ferner den negativen Effekt der geringeren Absatzmengen in den USA durch eine strenge Kostenkontrolle ausgeglichen haben./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

