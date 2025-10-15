    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase
    DZ BANK stuft JPMorgan auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Philipp Häßler
    Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


