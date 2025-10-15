DZ BANK stuft JPMorgan auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 260,8EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



