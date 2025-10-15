Bald noch mehr Dividende? Dieser US-REIT hat richtig starke Zahlen geliefert!

Mit einer Marktkapitalisierung von 106,6 Milliarden US-Dollar ist der auf Gewerbe- und Logistikimmobilien spezialisierte US-REIT Prologis der größte seiner Art. Der Immobilieninvestitionsfonds profitiert vom anhaltenden E-Commerce-Boom und der steigenden Nachfrage nach Logistik- und Verteilzentren.

Mit einem Minus von 4,2 Prozent konnte die Aktie in den vergangenen 12 Monaten nicht überzeugen. Belastungsfaktoren waren neben den anhaltend hohen Zinsen die Befürchtungen um eine sinkende Leistungsfähigkeit der US-Wirtschaft. Doch das Unternehmen selbst verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum, wie die am Dienstagmittag vorgelegten Zahlen zeigen.

Erwartungen übertroffen, Belegungsquote anhaltend hoch

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 8,3 Prozent auf 2,21 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 180 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Die Mieteinkünfte (FFO) beliefen sich unterdessen auf 1,49 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP). Das bedeutet ein Ergebnis um 5 Cent über den Schätzungen.

Die Belegungsquote blieb mit 95,3 Prozent auf einem hohen Niveau. Das hat den Konzern zu weiteren Investitionen und Neuakquisitionen veranlasst, von denen sich das Unternehmen künftig Mehreinnahmen in Höhe von 236 Millionen US-Dollar erwartet.

Datenzentren gewinnen an Bedeutung, Jahresprognose angehoben

Dabei spielen auch Rechenzentren eine zunehmend gewichtige Rolle. Wie der Verwaltungsratschef Dan Letter mitgeteilt hat, verfügt Prologis inzwischen über 5,2 Gigawatt vertraglich zugesicherter Leistung, die für den Betrieb von Datenzentren nutzbar gemacht werden können.

Darüber hinaus sieht CEO und Mitgründer Hamid Moghadam auch im Kerngeschäft starke Aussichten: "Unsere Vertragsabschlüsse auf Rekordniveau unterstreichen die Stärke und Widerstandsfähigkeit unserer Plattform.

Dank einer soliden Pipeline, einer verbesserten Stimmung unter unseren Kunden und begrenzten Neukapazitäten stehen wir vor dem nächsten Wendepunkt für Miet- und Belegungswachstum." Ferner sprach er von einem der "überzeugenden Setups seit 40 Jahren".

Dieser Optimismus wurde mit einer Anhebung der Jahresprognose bekräftigt. Prologis rechnet nun mit einem FFO von 5,78 bis 5,81 US-Dollar pro Aktie. Der Nettoertrag je Anteil soll bei 3,40 bis 3,50 US-Dollar liegen. Bislang hatte das Unternehmen lediglich 3,00 bis 3,15 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Investoren nach den Zahlen zufrieden, Aktie legt weiter zu

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich mit den von Prologis vorgelegten Zahlen zufrieden. Die Aktie kletterte in der US-Vorbörse um 1,5 Prozent. Am Optionsmarkt war vorab eine Kursbewegung um bis zu 3,7 Prozent eingepreist – es besteht also durchaus Potenzial für weitere Steigerungen.

Seit dem Höhepunkt der Zollpanik im April verzeichnet die Aktie einen konstanten Aufwärtstrend. Konsolidierungen wurden vorwiegend seitwärts abgewickelt. Das hinterlässt einen starken Eindruck und macht Mut für die kommenden Wochen und Monate.

Sollte die US-Notenbank ihre Zinsen weiter senken, wäre das gerade für zinssensitive Branchen wie die Immobilienbranchen weiterer Rückenwind, von dem auch Prologis profitieren dürfte.

Fazit: Bewertung fair, Nachholbedarf bei der Dividende

Angesichts der starken Ertragsentwicklung dürfte weiteren Dividendenerhöhungen nichts im Wege stehen. In den vergangenen 10 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) bei ganz starken 10,7 Prozent – ein Wert, der sogar den von Abbott Laboratories übertrifft. Im vergangenen Februar hatte das Unternehmen seine Ausschüttung "nur" um 5,2 Prozent angehoben. Es besteht also Nachholbedarf.

Die Bewertung ist mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 19,9 angemessen. Der Branchendurchschnitt liegt zwar deutlich niedriger, vor allem in der Vergangenheit wurde Prologis aber mit noch deutlich höheren Vielfachen gehandelt. Aufgrund der Branchenführerschaft und der hohen Managementqualität ist ein Bewertungsaufschlag außerdem gerechtfertigt.

Derzeit bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Das geht sowohl für wachstumsorientierte Anlegerinnen und Anleger in Ordnung als auch für solche, die bereits zum Start in ihre Position eine überdurchschnittliche Ausschüttung erzielen wollen. Einem Investment zum jetzigen Zeitpunkt steht hier nichts im Wege!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prologis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 101EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 14:56 Uhr) gehandelt.