    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 82
    Kursziel alt: 82
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



