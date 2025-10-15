HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 50,00EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
