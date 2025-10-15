    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der im SDax notierte Autoverleiher sollte im dritten Quartal weiterhin moderat gewachsen sein, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich weiterhin solide entwickelt haben./mf/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



