WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der im SDax notierte Autoverleiher sollte im dritten Quartal weiterhin moderat gewachsen sein, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich weiterhin solide entwickelt haben./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.