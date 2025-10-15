    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Schaeffler auf 8 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Schaeffler auf 8,00 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" vor Quartalszahlen.
    • Solide Entwicklung im dritten Quartal erwartet.

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im dritten Quartal eine solide Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./mf/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 8 Euro



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
