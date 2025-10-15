    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBank of America AktievorwärtsNachrichten zu Bank of America

    BofA: Wieder Rekordergebnis für die Bank!

    Bank of America steigert Gewinn im dritten Quartal dank boomender Großdeals. Auch Morgan Stanley konnte zulegen.

    Foto: Ute Grabowsky - U. Grabowsky/photothek.net

    Die Banken eröffnen traditionell die Berichtssaison. Am Dienstag waren u.a. JPMorgan, Citi und Goldman-Sachs gestartet. Am Mittwoch legt die Bank of America (BofA) mit blendenen Zahlen nach.

     

    Bank of America

     

    Die Bank of America meldete für das dritte Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg, da ihre Investmentbanker mit der Beratung bei Milliardenfusionen und -übernahmen kräftig verdienten.

    Die Investmentbanking-Erlöse der Bank stiegen im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 2 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als die zuvor prognostizierten 10 bis 15 Prozent der Analysten.

    Bank of America

    +4,59 %
    -0,32 %
    -0,61 %
    +6,70 %
    +19,60 %
    +50,43 %
    +112,91 %
    +217,89 %
    +353,29 %
    ISIN:US0605051046WKN:858388

    Das Institut – ebenso wie seine größten Wettbewerber – profitierte von einem wiedererstarkten Vertrauen der Unternehmen, große Fusionen und Übernahmen (M&A) in Angriff zu nehmen.

    Die zweitgrößte US-Bank erzielte im Quartal bis zum 30. September einen Nettogewinn von 8,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,06 US-Dollar je Aktie.

    Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 6,9 Milliarden US-Dollar oder 0,81 US-Dollar je Aktie gelegen.

    Auch der Aktienhandel trug zum positiven Quartalsergebnis bei. Die Umsätze stiegen dort um 14 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar, rund 200 Millionen US-Dollar mehr als von StreetAccount geschätzt.

    Der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren stieg um 5 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen. Die Aktien der Bank sind in diesem Jahr um rund 14 Prozent gestiegen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

