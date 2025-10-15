Dollar Tree Aktie legt weiter zu - 15.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Dollar Tree Aktie. Mit einer Performance von +5,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dollar Tree ist ein führender Discount-Einzelhändler in den USA, der Produkte für 1 Dollar anbietet. Mit über 15.000 Filialen und einem breiten Sortiment an Haushaltswaren, Lebensmitteln und mehr, konkurriert es mit Dollar General und Five Below. Sein einheitliches Preismodell bietet Kunden Vorhersehbarkeit und Einfachheit.

Der Kurs der Dollar Tree Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar Tree Aktie damit um +12,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dollar Tree +12,88 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

Dollar Tree Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,24 % 1 Monat -1,02 % 3 Monate -11,66 % 1 Jahr +34,20 %

Informationen zur Dollar Tree Aktie

Es gibt 204 Mio. Dollar Tree Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,99 Mrd.EUR wert.

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) today will host its 2025 Investor Day at the NASDAQ MarketSite in New York City to outline its operational strategy and financial outlook for the years ahead. The event will feature presentations by Dollar Tree’s …

Dollar Tree Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar Tree Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar Tree Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.