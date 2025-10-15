RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen
- RWE setzt verstärkt Transportdrohnen für Windparks ein.
- Über 80 erfolgreiche Flüge belegen technische Machbarkeit.
- Einsparungen von 1,5 Stunden pro Turbinenbesuch möglich.
ESSEN/SASSNITZ (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE will bei Betrieb und Wartung seiner Windparks auf See künftig verstärkt Transportdrohnen einsetzen. Die technische Machbarkeit sei in drei Testreihen mit verschiedenen Drohnentypen durch mehr als 80 erfolgreiche Flüge belegt worden, berichtete das Unternehmen.
Bei den jüngsten Tests starteten die Drohnen laut RWE von Rügen aus. Mit bis zu zehn Kilogramm Fracht flogen sie autonom eine Strecke von über 40 Kilometern zum Offshore-Windpark Arkona in der Ostsee. Dort angekommen, warfen sie ihre Fracht in eine Fangvorrichtung auf dem Generatorgehäuse, der sogenannten Gondel, ab. Danach flogen sie zurück zu ihrem Startpunkt im Hafen zurück. Der Hinflug dauerte weniger als 30 Minuten. Ein Boot braucht nach RWE-Angaben mindestens eine Stunde.
Test: Kurzstreckendrohnen transportierten bis zu 30 Kilogramm
Bei einer anderen Testreihe zum Jahresbeginn wurden Kurzstreckenflüge zwischen einem Service-Schiff und Windkraftanlagen im Offshore-Windpark Nordsee Ost nördlich von Helgoland erprobt. Dabei hatten die Drohnen Nutzlasten mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm im Gepäck. Transportiert wurden Ersatzteile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
Die Versuche hätten gezeigt, dass künftig mindestens 1,5 Stunden pro Turbinenbesuch eingespart werden könnten. "Darüber hinaus konnten der Kraftstoffverbrauch der Schiffe und die Arbeitsbelastung der Techniker reduziert werden", erklärte eine RWE-Sprecherin.
RWE will Transportdrohnen-Einsatz jetzt ausweiten
Transportdrohnen könnten die herkömmliche Logistik ergänzen, sagte der Chef des RWE-Offshoregeschäfts, Sven Utermöhlen, laut einer Mitteilung. "Sie helfen, die Verfügbarkeit der Windturbinen zu erhöhen, verbessern die Sicherheit und senken Kosten und Emissionen." RWE will den Einsatz von Transportdrohnen daher jetzt ausweiten. "Transportdrohnen könnten somit in Zukunft zu einem integralen Bestandteil der Betriebs- und Wartungsabläufe für unsere Offshore-Windparks weltweit werden."
RWE betreibt bereits 19 Windparks, vier weitere sind in Bau./tob/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,11 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 30,27 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -1,60 %/+13,16 % bedeutet.
Quelle: https://www.rwe.com/investor-relations/rwe-aktie/aktie-im-ueberblick/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/aktienrueckkauf-2025/
Die RWE AG beabsichtigt, im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zum 2. Dezember 2025 bis zu 700.476 Stammaktien der RWE AG zu erwerben, um Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen.
Ich muss mich dem Vorredner anschließen. Der Chart von RWE sieht sehr konstruktiv aus.