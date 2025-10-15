PV-Investments sind die neuen ETFs? Welche Strategie sich für Ärzte wirklich lohnt (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Steigende Steuern, hohe Einkommen, lange

Arbeitstage und kaum Zeit für Finanzplanung: Viele Ärzte suchen nach Wegen, ihr

Geld gewinnbringend und steueroptimiert anzulegen. Immer häufiger rückt dabei

ein Anlageinstrument in den Fokus, das früher vor allem Energieunternehmen

vorbehalten war: Investitionen in Photovoltaik-Anlagen.



Gerade für Mediziner lohnt sich der Blick auf PV-Investments. Sie bieten nicht

nur stabile Erträge, sondern auch attraktive Abschreibungsmöglichkeiten - ein

echter Vorteil gegenüber klassischen ETF-Depots. Dieser Beitrag verrät, worauf

es bei PV-Investments für Ärzte wirklich ankommt und warum sich dieser Weg oft

nachhaltiger rechnet als Wertpapiere.





Steuerliche Hebel als entscheidender VorteilDer wohl größte Unterschied zu Wertpapieren liegt in der steuerlichenGestaltung. Wer in eine Solaranlage investiert, kann bereits im Vorfeld bis zu50 Prozent der voraussichtlichen Kosten über den sogenanntenInvestitionsabzugsbetrag absetzen. Hinzu kommt im Jahr der Anschaffung eineSonderabschreibung von 20 Prozent, ergänzt durch eine lineare Abschreibung vonjährlich 5 Prozent. In Summe lassen sich damit in den ersten Jahren erheblicheSteuerentlastungen erzielen.Ein Beispiel verdeutlicht das Potenzial: Bei einem Investitionsvolumen von400.000 Euro können zunächst 200.000 Euro vorab geltend gemacht werden. Zusammenmit den Abschreibungen entsteht ein steuerlicher Vorteil von mehr als 130.000Euro innerhalb von zwei Jahren. Der Hebel ist damit so stark, dass daseingesetzte Eigenkapital häufig bereits nach wenigen Jahren vollständigzurückfließt.Darüber hinaus eröffnet das Einkommensteuergesetz weitereGestaltungsmöglichkeiten. Verluste aus der Anlaufphase lassen sich über denVerlustrücktrag auf das Vorjahr übertragen und dort mit Gewinnen verrechnen. FürÄrzte, deren berufliche Tätigkeit steuerlich stark reglementiert ist, bietetsich hier ein Gestaltungsraum, der in anderen Anlageformen kaum zu finden ist.Strukturen und Modelle in der PraxisUm die steuerlichen Effekte optimal zu nutzen, wird die Anlage in der Regel übereinen separaten Gewerbebetrieb betrieben. Häufig geschieht das in Form einerGesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder als Einzelunternehmen, die klar vonder ärztlichen Tätigkeit getrennt sind. Auf diese Weise lassen sich Einnahmenund Ausgaben unabhängig von der Praxis darstellen.Besonders interessant ist, dass bereits mit einem vergleichsweise geringenEigenkapitalanteil gestartet werden kann. In der Regel sind zwischen 10 und 20Prozent der Gesamtsumme erforderlich - der Rest wird über ein Bankdarlehen