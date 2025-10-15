AKTIE IM FOKUS
Hugo Boss nach LVMH-Zahlen gefragt - Puma und Adidas profitieren
- Hugo Boss-Aktien steigen um 2,2% auf 41,78 Euro.
- LVMH-Umsatzzahlen übertreffen Erwartungen, Wachstum.
- Adidas und Puma profitieren ebenfalls, Kursgewinne.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hugo Boss haben am Mittwoch von besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers LVMH profitiert. Sie gewannen unter den MDax -Spitzenwerten zuletzt 2,2 Prozent auf 41,78 Euro. Erstmals wieder seit September gelang ihnen damit der Sprung über die gleitende 50-Tage-Linie bei 41,50 Euro, die ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator ist.
Auch die beiden Sportartikel-Aktien Adidas und Puma legten im Gefolge zu: Puma um 1,2 Prozent und Adidas um 0,6 Prozent.
LVMH hatte am Vorabend für das dritte Quartal ein leichtes Wachstum gemeldet, statt eines am Markt erwarteten Rückgangs. Treiber sei das Kerngeschäft Mode und Lederwaren gewesen, sagte ein Händler und hatte daher mit positiven Impulsen auch für die deutschen Branchenkollegen gerechnet. "Die Umsatzzahlen von LVMH könnten darauf hindeuten, dass der anhaltende Einbruch der Nachfrage nach Luxusgütern nachlässt", erklärte er./ck/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 608,9 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,55 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 304,94 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+5,25 % bedeutet.
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.