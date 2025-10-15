Hugo Boss nach LVMH-Zahlen gefragt - Puma und Adidas profitieren

LVMH hatte am Vorabend für das dritte Quartal ein leichtes Wachstum gemeldet, statt eines am Markt erwarteten Rückgangs. Treiber sei das Kerngeschäft Mode und Lederwaren gewesen, sagte ein Händler und hatte daher mit positiven Impulsen auch für die deutschen Branchenkollegen gerechnet. "Die Umsatzzahlen von LVMH könnten darauf hindeuten, dass der anhaltende Einbruch der Nachfrage nach Luxusgütern nachlässt", erklärte er./ck/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 608,9 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,55 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 304,94 Mrd..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+5,25 % bedeutet.