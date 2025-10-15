Formycon – Zurück auf die Erfolgswelle

Nach einer Einigung mit Regeneron kann nun aber der Marktstart des Nachahmerpräparats Valorum Ahzantive im vierten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Vermarktungspartner ist dafür Valorum Biologics, ein Meilenstein für Formycon. Das Nachahmerpräparat für Eylea ist besonders beliebt bei Radfahrern, die aber nicht über Augenleiden klagen, sondern sich illegal dopen wollen. Die Aktie hat sehr viel Potential zum Allzeithoch 92 Euro Anfang Januar 2023. Aktuell 23,55 Euro. Der Aktienkurs hat sich lange seitwärts bewegt.

In der Entwicklungsabteilung finden sich eine Handvoll Nachahmerpräparate. Die sogenannten Biosimilars befinden sich teilweise schon in der Entwicklung in einem fortgeschrittenen Stadium. Viel Potential schlummert in der Entwicklung von Generika gegenüber einem Biosimilar. Formycon entwickelt auf höchsten Niveau, Wettbewerber bei den Biosimilars sind Biotechnologieunternehmen, vergleichbar sind nur erste Adressen wie die US-Unternehmen Biocon oder Sandoz, die auf der ersten Welle der Eylea-Kopien mitreiten wollen. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um kernige 11% auf 25 Euro nach oben. Die Münchner bezeichnen sich als „global operierender, unabhängiger Biosimilar-Entwickler“. Biosimilar wachsen stark. Die Münchener arbeiten am Aufbau und Weiterentwicklung einer Biosimilar-Plattform.

Die „Pipeline“ umfaßt aktuell drei zugelassene Biosimilars für Indikationen in der Ophtalmologie oder der Immunologie. Millionen Patienten weltweit bekommen Zugang zu lebenswichtigen und kosteneffizienten Therapien. Als Pure-Play-Biosimilar-Unternehmen hat Formycon einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Vor allem durch starke Partnerschaften mit Blue Chips vorzugsweise in den USA. Aber auch hierzulande gibt es Koryphäen. Mehrheitseigner sind die Strüngmann-Brüder. Die Zwillinge haben vor Jahren die Generikafirma Hexal aufgebaut und durch den Verkauf einen Milliardengewinn nach Hause getragen. Das Geld stecken die geschäftstüchtigen Brüder in ihr Unternehmen. Wir rechnen auch früher oder später einen Verkauf von Teilen oder im Ganzen von Formycon. Bei der Aktie ist das Tal der Tränen durchschritten. Die Strüngmann-Brüder werden nur mit einem Kurs von mehr als 100 Euro zu einem Deal zustimmen. Die Hexal-Übernahme brachte zumindest einen Milliardengewinn ein.