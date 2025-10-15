DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel vor der Veröffentlichung von 9-Monats-Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Er erwarte eine weitgehend unveränderte Entwicklung des italienischen Energiekonzerns gegenüber dem ersten Halbjahr, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen sein./la/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 8,418EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 7,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



