DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe auf vergleichbarer Basis solide abgeschnitten, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht positiv überrascht hätten die Preisgestaltung und das Geschäft mit Luxusparfümerieprodukten./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3.672EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3300

Kursziel alt: 3300

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

