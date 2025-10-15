    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEuropean Lithium AktievorwärtsNachrichten zu European Lithium

    + 1050 % Jahresanstieg

    Kursrakete: Ist diese Bergbau-Aktie die nächste Goldgrube?

    Die Aktie von European Lithium, die einen Jahresanstieg von 1050 % zeigt, hat am Dienstag einen Kursanstieg von über 53 % verzeichnet. Mittwoch folgte ein starker Rückgang – ist die Aktie eine Goldgrube, oder doch nicht?

    Foto: OpenAI

    Der Kurs stieg am Dienstag um 53,85 Prozent auf 0,22 Euro, nachdem er am Vortag noch bei 0,15 Euro geschlossen hatte. Am Mittwoch erlebte die Aktie von European Lithium dann einen deutlichen Rückgang von über 22 Prozent (Stand: Mittwochnachmittag). 

    Hintergrund für den Kursanstieg am Dienstag ist der am Montag stattgefundene Verkauf von 3,85 Millionen Aktien des US-Unternehmens Critical Metals Corporation an einen institutionellen Investor. European Lithium erzielte damit 50 Millionen US-Dollar, wobei der Verkaufspreis von 13 US-Dollar je Aktie rund 12 Prozent unter dem NASDAQ-Schlusskurs lag.

    Ein weiterer wichtiger Schritt, der den Kurs der Aktie am Dienstag antrieb, war die Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. European Lithium plant, bis zu 135 Millionen Aktien – etwa 10 Prozent des gesamten Aktienkapitals – zurückzukaufen. Das Rückkaufprogramm startet am 17. Oktober und wird bis März 2026 laufen.

    Das Rückkaufprogramm, das mit rund 706.000 Euro finanziert werden soll, wurde am Dienstag als ein klares Signal des Managements an den Markt verstanden, dass der aktuelle Kurs die wahre Unternehmensbewertung nicht widerspiegelt.

    Trotz dieser positiven Unternehmensnachrichten, reagierten die Märkte am Mittwoch negativ. Analysten vermuten, dass nach dem beeindruckenden Kursplus von über 53 Prozent kurzfristige Gewinnmitnahmen und die hohe Volatilität der Aktie zu diesem Rückgang beigetragen haben. Zudem äußerten einige Investoren hinsichtlich der Nachhaltigkeit des jüngsten Kursanstiegs und der Bewertung der Aktie Bedenken.

    European Lithium

    ISIN:AU000000EUR7WKN:A2AR9A

    Die Aktie von European Lithium hat, unterstützt durch strategische Unternehmensentscheidungen und positive Geschäftszahlen, seit Jahresbeginn um mehr als 1.000 Prozent zugelegt. Trotz der zuletzt positiven Trends gibt es Risiken, darunter die Volatilität des Lithiummarktes, politische Unsicherheiten und mögliche Änderungen in der Nachfrage nach Lithium. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.


    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die European Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,39 % und einem Kurs von 0,203EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 17:26 Uhr) gehandelt.


