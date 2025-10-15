DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschritten, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ziele für 2025 lägen die Briten in den wichtigsten Geschäftsbereichen weitgehend auf Kurs./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 58,91EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



