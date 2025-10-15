Terra Cleans Lagerstätte Fraser Lakes B birgt beachtliches Auffindungspotenzial für Seltene Erden und wird von der kanadischen Regierung als aktive Seltenerdlagerstätte gelistet

Vancouver, B.C., 15. Oktober 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0), freut sich, über das Auffindungspotenzial von Seltenen Erden („REE“) in seiner Lagerstätte Fraser Lakes B zu berichten, das auch anhand von Bohrungen und Probenauswertungen bestätigt wurde. Wie in einem am 9. Februar 2023 unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf sedarplus.ca veröffentlichten Fachbericht dargelegt, enthält die REE-Komponente innerhalb der Lagerstätte und in den umliegenden Gebieten erhebliche Mengen an Seltenerdoxiden („REO“), insbesondere La₂O₃ (Lanthanoxid), Ce₂O₃ (Ceroxid), Yb₂O₃ (Ytterbiumoxid) und Y₂O₃ (Yttriumoxid).

Diese leichten Seltenen Erden dienen als wichtige Rohstoffe in der Automobilindustrie, in Batterien und Magneten sowie in anderen Branchenanwendungen.

Lanthan hat zwei Hauptverwendungszwecke: In der Medizin kommt es als Phosphatbinder zur Behandlung von erhöhten Phosphatwerten im Blut von Patienten mit Nierenerkrankungen zum Einsatz; es wird aber auch in diversen industriellen Anwendungen wie bei der Herstellung von Nickel-Metallhydrid-Batterien, Katalysatoren, Spezialglas und als Bestandteil von Legierungen für Feuerzeuge und andere Produkte verwendet.

Cer wird in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt, unter anderem als Poliermittel für Glas und als Bestandteil in Katalysatoren für Kraftfahrzeuge zur Reduktion von Emissionen. Es findet außerdem Verwendung in der Metallurgie zur Aufwertung von Legierungen und Stahl sowie bei der Herstellung von Feuersteinen für Feuerzeuge, Glühstrümpfe und Batteriekomponenten.

Ytterbium wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, unter anderem zur Leistungsoptimierung von Edelstahl, Dentallegierungen, tragbaren Röntgengeräten, Atomuhren, Supraleitern, Lasern und Verstärkern, Glasfasernetzen und Quantencomputern.

Auch Yttrium kommt in verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatz, vor allem als wesentlicher Bestandteil von Leuchtstoffen in LEDs und Displays sowie in Lasern für medizinische und industrielle Zwecke. Verwendet wird es auch in Keramiken, beispielsweise für Hochtemperatur-Brennstoffzellen und medizinische Implantate, als metallurgischer Zusatzstoff für Legierungen und in elektronischen Geräten wie Mikrowellenfiltern und Automobilsensoren. Darüber hinaus kommen bestimmte Isotope von Yttrium in der Medizin zur Anwendung, vor allem in der Krebstherapie und diagnostischen Bildgebung.