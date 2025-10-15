    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldrallye außer Kontrolle

    Gold bleibt alternativlos. Goldpreis explodiert. Diese Goldaktie eskaliert

    Gold treibt die gewaltige Preisrallye mit großer Vehemenz voran. Die Rekorde purzeln im Sekundentakt. Produzentenaktien eskalieren. Gold unterstreicht seinen Nimbus als sicherer Hafen. Es ist kein Ende in Sicht.

    Foto: adobe.stock.com

    Gold bleibt alternativlos

    Gold bleibt vor dem Hintergrund der unsteten Gemengelage als sicherer Hafen alternativlos. Anleger und Investoren flüchten in physisch besicherte Gold-ETFs. So erfährt beispielsweise der SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, seit Wochen immense Mittelzuflüsse. Gold-ETFs sind eine wesentliche Säule der Goldpreisrallye. Wer dachte, dass die Aufwärtsbewegung mit Erreichen der 4.000 US-Dollar an Schwung verlieren würde, wird derzeit eines Besseren belehrt. Mittlerweile zeichnen sich die 5.000 US-Dollar als nächstes Ziel bzw. als nächste Zwischenstation für die Goldpreisrallye ab. 

    Der haussierende Goldpreis übt eine gewisse Strahlkraft auf die anderen Edelmetalle aus. Vor allem Silber, das mit dem Ausbruch über die 50 US-Dollar die Tür auf der Oberseite ganz weit aufgestoßen hat, verspricht noch enormes Potenzial. 

    Etwas abseits von Gold und Silber könnte Platin weiter überraschen. Nach der jahrelangen „Sauren-Gurken-Zeit“ entwickelte sich Platin in den letzten Wochen und Monaten zum Rallye-Kandidaten. 

    Diese Goldaktie eskaliert

    Die explodierenden Preise für Gold und Silber treiben die Aktienkurse der Produzenten vehement an. Selbst die Aktien der dominierenden Produzenten Barrick, Newmont oder aber Agnico Eagle Mines entwickelten sich imposant. Ein „Regal“ darunter findet sich mit der kanadischen Kinross Gold ein wahrer Überflieger. 

    Neben der Goldpreisrallye selbst waren es nicht zuletzt exzellente Quartalsberichte, die der Aktie in den letzten Monaten zum Höhenflug verhalfen. Noch in Erinnerung dürften die beeindruckenden Zahlen für das 2. Quartal 2025 sein. Ein bereinigter Nettogewinn in Höhe von 541 Mio. US-Dollar und ein free cash flow in Höhe von 646 Mio. US-Dollar stehen stellvertretend für das starke Zahlenwerk zum 2. Quartal. Der Veröffentlichung der Zahlen folgte damals ein kräftiger Kursschub. Der damals relevante Widerstandsbereich von 16,5 US-Dollar wurde pulverisiert. Die wilde Jagd fand ihre Fortsetzung. 

    Am 4. November wird Kinross Gold nun eine weitere Gelegenheit bekommen, mit starken Zahlen zu punkten. 

    Sichern Sie sich den exklusiven Report "Epische Goldpreisrallye - 3 Outperformer mit massivem Potenzial" kostenlos! 

    Zusammengefasst – Weiteres Kurspotenzial vorhanden, aber

    Obgleich die 200-Tage-Linie kräftig ansteigt, wird der Abstand zwischen dem Kurs und ihr immer größer. Die Aufwärtsbewegung läuft heiß. Sicherlich ist die Aktie, wie andere Produzentenaktien auch, reif für eine Konsolidierung bzw. Korrektur, doch solange die Edelmetallrallye tobt, gibt es schlichtweg keinen Grund, in eine Korrektur einzutreten. Aus charttechnischer Sicht nähert sich die Kinross Aktie nun dem alten Widerstandscluster 26 US-Dollar / 26,5 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 26,5 US-Dollar könnte für weiteren Schwung sorgen und eine Bewegung in Richtung 30 US-Dollar forcieren. Nach dem rasanten Kursanstieg und angesichts des exponierten Kursniveaus sind belastbare Unterstützungen Mangelware. Etwaige Rücksetzer sollten daher idealerweise eng begrenzt bleiben, um gar nicht erst Aufwärtsdynamik aufkommen zu lassen. Anderenfalls könnte es ruppig werden.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Mehr anzeigen
