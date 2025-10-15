    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte von einer gedämpften Umsatzentwicklung berichten, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität aber sollte sich verbessert haben./la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,70
    Kursziel alt: 4,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte von einer gedämpften Umsatzentwicklung berichten, schrieb …