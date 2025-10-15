UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Euro belassen. Die Nettobestellungen des Ausrüsters für die Halbleiterbranche lägen über den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Am Markt dürfte die zunehmende geschäftliche Dynamik wohl gut ankommen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 882,1EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
