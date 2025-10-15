    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa
    BAADER BANK stuft Baywa auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 12:43 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 7,60EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Rene Rückert
    Analysiertes Unternehmen: Baywa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



