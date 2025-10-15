    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ASML Holding Aktie startet durch - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding Aktie bisher um +4,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

    ASML Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Mit einer Performance von +4,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ASML Holding über einen Zuwachs von +24,73 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +27,34 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

    ASML Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,41 %
    1 Monat +24,21 %
    3 Monate +24,73 %
    1 Jahr +8,01 %

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,39 Mrd.EUR wert.

    UBS stuft ASML auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 940 Euro belassen. Die Nettobestellungen des Ausrüsters für die Halbleiterbranche lägen über den Erwartungen, schrieb …

    Chip-Monopolist: ASML trotzt Handelskrieg dank KI-Auftragsflut


    ASML meldet starke Zahlen für das dritte Quartal


    Die Aktie reagiert positiv und ist über 3 Prozent im Plus.

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    +4,54 %
    +0,88 %
    +24,23 %
    +24,66 %
    +7,79 %
    +117,93 %
    +155,21 %
    +1.039,20 %
    +3.256,78 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



