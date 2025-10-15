    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,00 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.236,69 PKT und verliert bisher -0,22 %.
    Top-Werte: BASF +1,24 %, Commerzbank +1,11 %, Merck +1,08 %
    Flop-Werte: Scout24 -2,34 %, Fresenius Medical Care -1,95 %, Rheinmetall -1,88 %

    Der MDAX steht bei 29.988,73 PKT und verliert bisher -0,63 %.
    Top-Werte: flatexDEGIRO +2,39 %, AUTO1 Group +2,23 %, United Internet +2,11 %
    Flop-Werte: RENK Group -4,85 %, HelloFresh -2,99 %, HENSOLDT -2,69 %

    Der TecDAX steht bei 3.648,70 PKT und verliert bisher -0,10 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +4,86 %, Elmos Semiconductor +2,65 %, United Internet +2,11 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -2,69 %, PNE -1,68 %, TeamViewer -1,47 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.624,40 PKT und steigt um +0,54 %.
    Top-Werte: ASML Holding +4,99 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,94 %, Hermes International +3,73 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -1,88 %, EssilorLuxottica -1,68 %, Deutsche Boerse -1,64 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.711,55 PKT und fällt um -0,19 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,25 %, EVN +1,76 %, BAWAG Group +1,16 %
    Flop-Werte: STRABAG -5,26 %, PORR -3,96 %, DO & CO -1,67 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.442,18 PKT und fällt um -0,46 %.
    Top-Werte: Swiss Re +1,55 %, Logitech International +1,01 %, CIE Financiere Richemont +0,91 %
    Flop-Werte: Roche Holding -2,27 %, UBS Group -2,08 %, Geberit -1,57 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.089,14 PKT und steigt um +0,61 %.
    Top-Werte: Bouygues +6,53 %, Publicis Groupe +4,32 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,94 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,17 %, Euronext -2,64 %, EssilorLuxottica -1,68 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.737,05 PKT und steigt um +0,29 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,50 %, Telia Company +1,18 %, Tele2 (B) +0,91 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -1,81 %, Securitas Shs(B) -1,28 %, Skanska (B) -0,70 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.110,00 PKT und steigt um +2,00 %.
    Top-Werte: Public Power +1,39 %, Athens Water Supply and Sewerage Company 0,00 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,03 %
    Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,78 %, Viohalco -1,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,55 %



