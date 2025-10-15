Hohe Erträge beflügeln Gewinn der Bank of America - Aktie legt zu
- Bank of America erzielt 8,5 Mrd. USD Gewinn im Q3.
- Zinsüberschuss und Aktienhandel übertreffen Erwartungen.
- Risikovorsorge sinkt, weniger Rücklagen für Kreditausfälle.
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Sprudelnde Einnahmen haben der Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht. Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zinsüberschuss und Aktienhandel wuchsen stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie der Bank reagierte im vorbörslichen US-Handel mit einem Kurssprung von rund fünf Prozent auf die Neuigkeiten.
Insgesamt kletterten die Erträge der Bank um elf Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. Allein der Zinsüberschuss sprang im Jahresvergleich um neun Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar nach oben, und der Aktienhandel warf 14 Prozent höhere Erträge ab als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg gerechnet.
Zugleich legte die Bank of America weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück: Nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum waren es nun 1,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Risikovorsorge gerechnet./stw/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie
Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 45,41 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 332,68 Mrd..
Bank of America zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bank of America - 858388 - US0605051046
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bank of America. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!