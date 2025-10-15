    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW Research

    Jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen bietet Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Der demografische Wandel lässt die Erwerbstätigkeit bis 2035 um rund 9,4
    Prozent schrumpfen
    - Größere Unternehmen sind besser aufgestellt, flexible Modelle für Ältere
    anzubieten
    - Aktivrente soll zusätzliche Anreize für längere Erwerbstätigkeit schaffen und
    Fachkräftemangel mildern

    Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des zunehmenden
    Arbeitskräftemangels gewinnt die Bindung älterer Beschäftigter an den
    Arbeitsmarkt an Bedeutung. Eine Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels im
    September zeigt, dass rund ein Drittel (32,4 Prozent) der kleinen und mittleren
    Unternehmen (KMU) in Deutschland grundsätzlich eine Weiterbeschäftigung von
    Mitarbeitern nach Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters ermöglicht.

    Der Anteil variiert stark nach Unternehmensgröße und Branche: Während 71 Prozent
    der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten entsprechende Angebote machen,
    sind es bei Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Beschäftigten nur 26 Prozent.
    Branchenbedingt bieten vor allem Betriebe im verarbeitenden Gewerbe häufiger
    Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten an als etwa im Baugewerbe.

    Die Erwerbstätigkeit älterer Menschen in Deutschland hat in den Jahren deutlich
    zugenommen. So stieg die Erwerbstätigenquote der 65- bis 69-Jährigen von 14
    Prozent im Jahr 2014 auf 21 Prozent im Jahr 2024 - ein Wert, der über dem
    EU-Durchschnitt liegt. Hauptursache ist die stufenweise Anhebung des
    Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Dennoch wird der demografische Wandel die
    Erwerbsbevölkerung bis 2035 voraussichtlich um rund 9,4 Prozent schrumpfen
    lassen, während die Zahl älterer Menschen deutlich wächst. Dies verschärft den
    Fachkräftemangel, der bereits heute etwa jedes dritte Unternehmen in seiner
    Geschäftstätigkeit beeinträchtigt.

    In diesem Zusammenhang gewinnt die geplante Aktivrente an Bedeutung. Sie soll
    älteren Beschäftigten ermöglichen, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei neben
    der Rente hinzuzuverdienen. Ausgenommen werden sollen Minijobber,
    Selbstständige, Beamte sowie Frührentner. Damit will die Bundesregierung
    finanzielle Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit schaffen und so den
    Arbeitsmarkt entlasten. Die Aktivrente soll Anfang des kommenden Jahres starten.

    "Die Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter ist bereits heute ein etabliertes
    Instrument in vielen Unternehmen. Die Aktivrente kann hier einen wichtigen
    Beitrag leisten, indem sie zusätzliche Anreize schafft und damit dem
    Fachkräftemangel entgegenwirkt", sagt Kathrin Schmidt, Autorin der Studie bei
    KfW Research. "Insbesondere kleinere Unternehmen zeigen Potenzial, ihre Angebote
    auszubauen."

    Weitere Informationen und die vollständige Studie sind verfügbar unter:
    http://www.kfw.de/fokus

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,
    Tel. +49 69 7431-2038
    E-Mail: mailto:Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6138186
    OTS: KfW




