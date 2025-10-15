Jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen bietet Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter

Frankfurt am Main (ots) -



- Der demografische Wandel lässt die Erwerbstätigkeit bis 2035 um rund 9,4

Prozent schrumpfen

- Größere Unternehmen sind besser aufgestellt, flexible Modelle für Ältere

anzubieten

- Aktivrente soll zusätzliche Anreize für längere Erwerbstätigkeit schaffen und

Fachkräftemangel mildern



Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des zunehmenden

Arbeitskräftemangels gewinnt die Bindung älterer Beschäftigter an den

Arbeitsmarkt an Bedeutung. Eine Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels im

September zeigt, dass rund ein Drittel (32,4 Prozent) der kleinen und mittleren

Unternehmen (KMU) in Deutschland grundsätzlich eine Weiterbeschäftigung von

Mitarbeitern nach Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters ermöglicht.





Der Anteil variiert stark nach Unternehmensgröße und Branche: Während 71 Prozent

der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten entsprechende Angebote machen,

sind es bei Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Beschäftigten nur 26 Prozent.

Branchenbedingt bieten vor allem Betriebe im verarbeitenden Gewerbe häufiger

Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten an als etwa im Baugewerbe.



Die Erwerbstätigkeit älterer Menschen in Deutschland hat in den Jahren deutlich

zugenommen. So stieg die Erwerbstätigenquote der 65- bis 69-Jährigen von 14

Prozent im Jahr 2014 auf 21 Prozent im Jahr 2024 - ein Wert, der über dem

EU-Durchschnitt liegt. Hauptursache ist die stufenweise Anhebung des

Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Dennoch wird der demografische Wandel die

Erwerbsbevölkerung bis 2035 voraussichtlich um rund 9,4 Prozent schrumpfen

lassen, während die Zahl älterer Menschen deutlich wächst. Dies verschärft den

Fachkräftemangel, der bereits heute etwa jedes dritte Unternehmen in seiner

Geschäftstätigkeit beeinträchtigt.



In diesem Zusammenhang gewinnt die geplante Aktivrente an Bedeutung. Sie soll

älteren Beschäftigten ermöglichen, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei neben

der Rente hinzuzuverdienen. Ausgenommen werden sollen Minijobber,

Selbstständige, Beamte sowie Frührentner. Damit will die Bundesregierung

finanzielle Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit schaffen und so den

Arbeitsmarkt entlasten. Die Aktivrente soll Anfang des kommenden Jahres starten.



"Die Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter ist bereits heute ein etabliertes

Instrument in vielen Unternehmen. Die Aktivrente kann hier einen wichtigen

Beitrag leisten, indem sie zusätzliche Anreize schafft und damit dem

Fachkräftemangel entgegenwirkt", sagt Kathrin Schmidt, Autorin der Studie bei

KfW Research. "Insbesondere kleinere Unternehmen zeigen Potenzial, ihre Angebote

auszubauen."



Weitere Informationen und die vollständige Studie sind verfügbar unter:

http://www.kfw.de/fokus



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,

Tel. +49 69 7431-2038

E-Mail: mailto:Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6138186

OTS: KfW







