Für Gesundheit und Wohlstand

Berlin (ots) - Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und

welchen Beitrag leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche

Fragen ging es bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem

Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa

erstellt wurde. Wir haben mit Prof. Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als

Wissenschaftlicher Beirat begleitet hat, über die Ergebnisse gesprochen - und

darüber, was ihn am meisten daran überrascht hat: https://pharma-fakten.de/news/

studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-weite-kreise/



Außerdem auf Pharma-Fakten.de: "Wie Innovation Krankheit besiegt" - eine Serie,

die deutlich macht, welche Auswirkungen die Früchte der Arzneimittelforschung

auf die Gesundheit der Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft haben. Alle

Artikel dazu hier: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/wie-innovatio

n-krankheit-besiegt/ .





