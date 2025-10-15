Arzneimittel-Innovationen
Für Gesundheit und Wohlstand
Berlin (ots) - Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und
welchen Beitrag leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche
Fragen ging es bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem
Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa
erstellt wurde. Wir haben mit Prof. Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als
Wissenschaftlicher Beirat begleitet hat, über die Ergebnisse gesprochen - und
darüber, was ihn am meisten daran überrascht hat: https://pharma-fakten.de/news/
studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-weite-kreise/
Außerdem auf Pharma-Fakten.de: "Wie Innovation Krankheit besiegt" - eine Serie,
die deutlich macht, welche Auswirkungen die Früchte der Arzneimittelforschung
auf die Gesundheit der Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft haben. Alle
Artikel dazu hier: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/wie-innovatio
n-krankheit-besiegt/ .
Pharmaforschung: Wie Innovation Krankheit besiegt
Arzneimittelinnovationen ermöglichen die Behandlung von Krankheiten, für die es
bisher keine wirksame Therapie gab, und verbessern bestehende Behandlungen durch
höhere Wirksamkeit und bessere Verträglichkeit. Sie spielen damit eine
entscheidende Rolle für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Um zu
zeigen, wie sehr die Menschheit von medizinischen Innovationen profitiert, hat
der Verein LAWG das Projekt "Der Wert medizinischer Innovationen" gestartet, das
Pharma Fakten in einer Serie aufgreift.
https://pharma-fakten.de/news/pharmaforschung-wie-innovation-krankheit-besiegt/
Wie die Pharmabranche Bayern durch Krisenzeiten bringt
Wo andere Branchen Stellen abbauen, schafft die Pharmaindustrie in Bayern neue
Arbeitsplätze. Während andere Firmen Gelder streichen, investieren
pharmazeutische Unternehmen verstärkt im Freistaat. Das zeigt eine von der
Pharmainitiative Bayern beauftragte Studie. Demnach erweist sich die
Pharmabranche als Stabilitätsanker - sowohl für die bayerische Volkswirtschaft
als auch für Gesamtdeutschland.
https://pharma-fakten.de/news/wie-die-pharmabranche-bayern-durch-krisenzeiten-br
ingt/
Gesundheit: Schlüssel zu einer leistungsfähigen Gesellschaft
Um Deutschland auf den Pfad von Wachstum und Prosperität zurückzuführen, haben
14 Expert:innen eine Idee: Sie fordern, dass Gesundheit als zentraler
Bestandteil der Wachstumspolitik gefördert und - neben Verkehrsinfrastruktur,
Verteidigung und Bildung - als vierter Bereich bei der Priorisierung
öffentlicher Ausgaben etabliert wird. Denn Gesundheit ist das Fundament einer
zukunftsfähigen Gesellschaft, heißt es in dem Handlungsaufruf.
https://ots.de/xi9UFK
PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland
Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten
e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche
organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit
2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung
neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie
gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform
arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit
interessieren.
PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland
Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten
e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche
organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit
2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung
neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie
gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform
arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit
interessieren.
