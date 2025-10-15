    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Arzneimittel-Innovationen

    Für Gesundheit und Wohlstand

    Berlin (ots) - Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und
    welchen Beitrag leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche
    Fragen ging es bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem
    Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa
    erstellt wurde. Wir haben mit Prof. Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als
    Wissenschaftlicher Beirat begleitet hat, über die Ergebnisse gesprochen - und
    darüber, was ihn am meisten daran überrascht hat: https://pharma-fakten.de/news/
    studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-weite-kreise/

    Außerdem auf Pharma-Fakten.de: "Wie Innovation Krankheit besiegt" - eine Serie,
    die deutlich macht, welche Auswirkungen die Früchte der Arzneimittelforschung
    auf die Gesundheit der Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft haben. Alle
    Artikel dazu hier: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/wie-innovatio
    n-krankheit-besiegt/ .

    Pharmaforschung: Wie Innovation Krankheit besiegt

    Arzneimittelinnovationen ermöglichen die Behandlung von Krankheiten, für die es
    bisher keine wirksame Therapie gab, und verbessern bestehende Behandlungen durch
    höhere Wirksamkeit und bessere Verträglichkeit. Sie spielen damit eine
    entscheidende Rolle für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Um zu
    zeigen, wie sehr die Menschheit von medizinischen Innovationen profitiert, hat
    der Verein LAWG das Projekt "Der Wert medizinischer Innovationen" gestartet, das
    Pharma Fakten in einer Serie aufgreift.

    https://pharma-fakten.de/news/pharmaforschung-wie-innovation-krankheit-besiegt/

    Wie die Pharmabranche Bayern durch Krisenzeiten bringt

    Wo andere Branchen Stellen abbauen, schafft die Pharmaindustrie in Bayern neue
    Arbeitsplätze. Während andere Firmen Gelder streichen, investieren
    pharmazeutische Unternehmen verstärkt im Freistaat. Das zeigt eine von der
    Pharmainitiative Bayern beauftragte Studie. Demnach erweist sich die
    Pharmabranche als Stabilitätsanker - sowohl für die bayerische Volkswirtschaft
    als auch für Gesamtdeutschland.

    https://pharma-fakten.de/news/wie-die-pharmabranche-bayern-durch-krisenzeiten-br
    ingt/

    Gesundheit: Schlüssel zu einer leistungsfähigen Gesellschaft

    Um Deutschland auf den Pfad von Wachstum und Prosperität zurückzuführen, haben
    14 Expert:innen eine Idee: Sie fordern, dass Gesundheit als zentraler
    Bestandteil der Wachstumspolitik gefördert und - neben Verkehrsinfrastruktur,
    Verteidigung und Bildung - als vierter Bereich bei der Priorisierung
    öffentlicher Ausgaben etabliert wird. Denn Gesundheit ist das Fundament einer
    zukunftsfähigen Gesellschaft, heißt es in dem Handlungsaufruf.

    https://ots.de/xi9UFK

    Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: https://pharma-fakten.de/

    Belegexemplare gerne an mailto:redaktion@pharma-fakten.de .

    PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland

    Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten
    e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche
    organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit
    2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung
    neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie
    gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform
    arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit
    interessieren.

    Pressekontakt:

    Redaktion Pharma Fakten
    http://www.pharma-fakten.de
    E-Mail: mailto:redaktion@pharma-fakten.de
    http://www.linkedin.com/company/pharma-fakten

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114406/6138201
    OTS: PHARMA FAKTEN


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
