Steht die Uber-Aktie vor einem starken Kursanstieg?

Die Aktien von Uber Technologies könnten laut einer neuen Analyse von Guggenheim Securities vor einem deutlichen Kursschub stehen. Der Broker hat die Bewertung des US-Fahrdienstvermittlers mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 140 US-Dollar aufgenommen – das entspricht einem Kurspotenzial von rund 48 Prozent.

Guggenheim-Analyst Taylor Manley begründet seine positive Einschätzung mit der klaren Marktführerschaft von Uber im globalen Ride-Sharing-Geschäft. Nach einem Kursanstieg von bereits 56 Prozent seit Jahresbeginn sieht er den Konzern strategisch so gut aufgestellt, dass auch in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum möglich ist.

"Unsere Kaufempfehlung stützt sich auf das außergewöhnlich starke Fundament des Unternehmens, das auf einem führenden Netzwerk, moderner Technologie und hoher Markenstärke beruht", schrieb Manley in seiner Analyse. "Ubers Multi-Plattform-Ökosystem ist mehr als dreimal so groß wie das des nächstgrößeren Wettbewerbers im Gig-Ökosystem und verschafft dem Konzern eine exzellente Ausgangsposition für den Einstieg in das Zeitalter autonomer Fahrzeuge."

Autonome Fahrzeuge als Wachstumstreiber

Manley sieht die bevorstehende Integration von autonomen Fahrzeugen (AVs) als einen der zentralen Kurstreiber für Uber. Der Analyst geht davon aus, dass bis 2035 rund 20 Prozent aller US-Fahrdienstleistungen durch autonome Fahrzeuge erbracht werden. International rechnet er mit einer Verzögerung von etwa fünf bis zehn Jahren.

"Das Thema AV bleibt ein entscheidender Faktor für die Marktstimmung", so Manley. "Während Optimisten das enorme Wachstumspotenzial hervorheben, warnen Skeptiker vor möglichen Risiken durch eine Entkopplung von Fahrer und Plattform. Wir glauben jedoch, dass Ubers führende Nachfrageseite von einem wachsenden Angebot autonomer Fahrzeuge besonders profitieren wird."

Analystenkonsens klar positiv

Trotz der bullischen Einschätzung von Guggenheim zeigte sich die Uber-Aktie im vorbörslichen Handel leicht schwächer. Dennoch überwiegt am Markt der Optimismus: 43 von 54 Analysten bewerten den Titel laut Daten von LSEG derzeit mit "Buy" oder "Strong Buy".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





