Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt - 15.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Mit einer Performance von +1,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +20,30 % bei Dell Technologies Registered (C).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +16,31 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat +21,26 % 3 Monate +20,30 % 1 Jahr +9,64 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,13 Mrd. wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.