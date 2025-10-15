Wandel geht tiefer als Einzelmaßnahmen
Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH erklärt, warum nur ganzheitliche Arbeitsschutzentwicklung wirkt (FOTO)
Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen setzen beim Arbeitsschutz auf einzelne
Maßnahmen, um kurzfristig Verbesserungen zu erzielen. Doch die Erfahrung zeigt,
dass diese Ansätze selten nachhaltig wirken. Wer eine echte Transformation
erreichen möchte, muss tiefer gehen und die Unternehmenskultur als Ganzes
betrachten. Genau hier setzt die WandelWerker Consulting GmbH an.
Viele Unternehmen hoffen, mit einzelnen Maßnahmen ihre Sicherheitskultur
verbessern zu können. Doch damit greifen sie meist zu kurz. Eine
Unternehmenskultur ist ein komplexes Geflecht aus Werten, Regeln, Prozessen und
Dynamiken. Alles ist miteinander verbunden; verändert man nur ein Detail, bleibt
der Rest unangetastet. Deshalb bleiben Einzelmaßnahmen meist wirkungslos. Sie
können das Verhalten kurzfristig beeinflussen, verändern aber nicht die Dynamik
des Gesamtsystems. Mit jeder gescheiterten Aktion sinkt zudem das Vertrauen der
Mitarbeitenden, bis die Überzeugung wächst, dass auch die nächste Initiative
nichts bringen wird. "Eine Kultur lässt sich nicht durch einzelne Aktionen
verändern. Nachhaltiger Wandel gelingt nur mit einem systemischen Ansatz, der
alle Ebenen des Unternehmens einbezieht", sagt Anna Ganzke von der WandelWerker
Consulting GmbH.
"Wir begleiten Unternehmen dabei, Arbeitsschutz nicht als einzelne Maßnahme,
sondern als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu verstehen", fügt ihr
Geschäftspartner Stefan Ganzke hinzu. Mit der WandelWerker Consulting GmbH
setzen sie auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Strukturen, Kommunikation und
Verhalten gleichermaßen berücksichtigt. Statt starrer Vorgaben entwickeln die
Experten individuelle Strategien, die Führungskräfte und Mitarbeitende aktiv
einbeziehen und so eine nachhaltige Sicherheitskultur schaffen. Über 200
Unternehmen haben diesen Weg bereits mit spürbaren Erfolgen eingeschlagen:
weniger Unfälle, wirksamere Prozesse und eine neue Haltung zum Thema Sicherheit.
Warum Einzelmaßnahmen scheitern
Oft zeigt sich derselbe Verlauf: Eine einzelne Maßnahme wird eingeführt, anfangs
sind die Effekte sichtbar, doch nach kurzer Zeit kehrt der alte Alltag zurück.
Die Kultur bleibt unverändert. Denn eine Organisation ist kein Baukasten, in dem
man einfach einen Stein austauscht. Kultur ist ein System, das nur im
Zusammenspiel funktioniert. "Wenn man nur an einem Stellrad dreht, bewegt sich
die Kultur nicht mit und genau deshalb verpuffen Einzelmaßnahmen häufig", sagt
Anna Ganzke.
Das zeigt sich etwa bei verhaltensorientierten Begehungen. Eigentlich sollen sie
