Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH erklärt, warum nur ganzheitliche Arbeitsschutzentwicklung wirkt (FOTO)

Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen setzen beim Arbeitsschutz auf einzelne

Maßnahmen, um kurzfristig Verbesserungen zu erzielen. Doch die Erfahrung zeigt,

dass diese Ansätze selten nachhaltig wirken. Wer eine echte Transformation

erreichen möchte, muss tiefer gehen und die Unternehmenskultur als Ganzes

betrachten. Genau hier setzt die WandelWerker Consulting GmbH an.



Viele Unternehmen hoffen, mit einzelnen Maßnahmen ihre Sicherheitskultur

verbessern zu können. Doch damit greifen sie meist zu kurz. Eine

Unternehmenskultur ist ein komplexes Geflecht aus Werten, Regeln, Prozessen und

Dynamiken. Alles ist miteinander verbunden; verändert man nur ein Detail, bleibt

der Rest unangetastet. Deshalb bleiben Einzelmaßnahmen meist wirkungslos. Sie

können das Verhalten kurzfristig beeinflussen, verändern aber nicht die Dynamik

des Gesamtsystems. Mit jeder gescheiterten Aktion sinkt zudem das Vertrauen der

Mitarbeitenden, bis die Überzeugung wächst, dass auch die nächste Initiative

nichts bringen wird. "Eine Kultur lässt sich nicht durch einzelne Aktionen

verändern. Nachhaltiger Wandel gelingt nur mit einem systemischen Ansatz, der

alle Ebenen des Unternehmens einbezieht", sagt Anna Ganzke von der WandelWerker

Consulting GmbH.







sondern als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu verstehen", fügt ihr

Geschäftspartner Stefan Ganzke hinzu. Mit der WandelWerker Consulting GmbH

setzen sie auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Strukturen, Kommunikation und

Verhalten gleichermaßen berücksichtigt. Statt starrer Vorgaben entwickeln die

Experten individuelle Strategien, die Führungskräfte und Mitarbeitende aktiv

einbeziehen und so eine nachhaltige Sicherheitskultur schaffen. Über 200

Unternehmen haben diesen Weg bereits mit spürbaren Erfolgen eingeschlagen:

weniger Unfälle, wirksamere Prozesse und eine neue Haltung zum Thema Sicherheit.



Warum Einzelmaßnahmen scheitern



Oft zeigt sich derselbe Verlauf: Eine einzelne Maßnahme wird eingeführt, anfangs

sind die Effekte sichtbar, doch nach kurzer Zeit kehrt der alte Alltag zurück.

Die Kultur bleibt unverändert. Denn eine Organisation ist kein Baukasten, in dem

man einfach einen Stein austauscht. Kultur ist ein System, das nur im

Zusammenspiel funktioniert. "Wenn man nur an einem Stellrad dreht, bewegt sich

die Kultur nicht mit und genau deshalb verpuffen Einzelmaßnahmen häufig", sagt

Anna Ganzke.



