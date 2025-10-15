    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wandel geht tiefer als Einzelmaßnahmen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH erklärt, warum nur ganzheitliche Arbeitsschutzentwicklung wirkt (FOTO)

    Wuppertal (ots) - Viele Unternehmen setzen beim Arbeitsschutz auf einzelne
    Maßnahmen, um kurzfristig Verbesserungen zu erzielen. Doch die Erfahrung zeigt,
    dass diese Ansätze selten nachhaltig wirken. Wer eine echte Transformation
    erreichen möchte, muss tiefer gehen und die Unternehmenskultur als Ganzes
    betrachten. Genau hier setzt die WandelWerker Consulting GmbH an.

    Viele Unternehmen hoffen, mit einzelnen Maßnahmen ihre Sicherheitskultur
    verbessern zu können. Doch damit greifen sie meist zu kurz. Eine
    Unternehmenskultur ist ein komplexes Geflecht aus Werten, Regeln, Prozessen und
    Dynamiken. Alles ist miteinander verbunden; verändert man nur ein Detail, bleibt
    der Rest unangetastet. Deshalb bleiben Einzelmaßnahmen meist wirkungslos. Sie
    können das Verhalten kurzfristig beeinflussen, verändern aber nicht die Dynamik
    des Gesamtsystems. Mit jeder gescheiterten Aktion sinkt zudem das Vertrauen der
    Mitarbeitenden, bis die Überzeugung wächst, dass auch die nächste Initiative
    nichts bringen wird. "Eine Kultur lässt sich nicht durch einzelne Aktionen
    verändern. Nachhaltiger Wandel gelingt nur mit einem systemischen Ansatz, der
    alle Ebenen des Unternehmens einbezieht", sagt Anna Ganzke von der WandelWerker
    Consulting GmbH.

    "Wir begleiten Unternehmen dabei, Arbeitsschutz nicht als einzelne Maßnahme,
    sondern als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu verstehen", fügt ihr
    Geschäftspartner Stefan Ganzke hinzu. Mit der WandelWerker Consulting GmbH
    setzen sie auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Strukturen, Kommunikation und
    Verhalten gleichermaßen berücksichtigt. Statt starrer Vorgaben entwickeln die
    Experten individuelle Strategien, die Führungskräfte und Mitarbeitende aktiv
    einbeziehen und so eine nachhaltige Sicherheitskultur schaffen. Über 200
    Unternehmen haben diesen Weg bereits mit spürbaren Erfolgen eingeschlagen:
    weniger Unfälle, wirksamere Prozesse und eine neue Haltung zum Thema Sicherheit.

    Warum Einzelmaßnahmen scheitern

    Oft zeigt sich derselbe Verlauf: Eine einzelne Maßnahme wird eingeführt, anfangs
    sind die Effekte sichtbar, doch nach kurzer Zeit kehrt der alte Alltag zurück.
    Die Kultur bleibt unverändert. Denn eine Organisation ist kein Baukasten, in dem
    man einfach einen Stein austauscht. Kultur ist ein System, das nur im
    Zusammenspiel funktioniert. "Wenn man nur an einem Stellrad dreht, bewegt sich
    die Kultur nicht mit und genau deshalb verpuffen Einzelmaßnahmen häufig", sagt
    Anna Ganzke.

    Das zeigt sich etwa bei verhaltensorientierten Begehungen. Eigentlich sollen sie
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wandel geht tiefer als Einzelmaßnahmen Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH erklärt, warum nur ganzheitliche Arbeitsschutzentwicklung wirkt (FOTO) Viele Unternehmen setzen beim Arbeitsschutz auf einzelne Maßnahmen, um kurzfristig Verbesserungen zu erzielen. Doch die Erfahrung zeigt, dass diese Ansätze selten nachhaltig wirken. Wer eine echte Transformation erreichen möchte, muss tiefer gehen …