    Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen / Diesel im Wochenvergleich um einen Cent günstiger / Auch Super E10 minimal billiger (FOTO)

    München (ots) - Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in dieser Woche über
    leicht gesunkene Kraftstoffpreise freuen. Laut aktueller ADAC Auswertung sind
    die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für Benzin als auch für Diesel im
    Wochenvergleich zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Mittel
    1,671 Euro - das sind 0,1 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel
    verbilligte sich um 1,0 Cent und liegt aktuell bei 1,584 Euro je Liter. Damit
    setzt sich der Trend leicht sinkender Preise fort, bei Diesel erneut deutlicher
    als bei Benzin.

    Die Preisbewegung steht vor allem in Zusammenhang mit einer moderaten
    Entspannung am Rohölmarkt: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell
    knapp über 62 US-Dollar und damit rund drei Dollar weniger als noch in der
    Vorwoche. Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar bewegt sich mit über 1,16
    US-Dollar je Euro weiterhin auf stabilem Niveau und damit nur marginal unter dem
    Kurs der Vorwoche. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, hat der Wechselkurs
    ebenfalls Einfluss auf die Kraftstoffpreise in Deutschland. Angesichts des
    günstigeren Rohöls wäre allerdings mit einem etwas deutlicheren Preisrückgang
    auch bei Super E10 zu rechnen gewesen.

    Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 hat sich mit nun 8,7 Cent je
    Liter (Vorwoche: 7,8 Cent) erneut etwas vergrößert. Trotz dieser Entwicklung
    bleibt die Differenz jedoch deutlich unter dem steuerlichen Abstand von rund 20
    Cent je Liter - ein Hinweis darauf, dass das allgemeine Preisniveau des
    Selbstzünderkraftstoffs weiterhin hoch ist.

    Um beim Tanken zu sparen, empfiehlt der ADAC, in den Abendstunden zur Tankstelle
    zu fahren: Dann sind die Preise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als
    am Morgen. Autobahntankstellen sollten möglichst gemieden werden, da dort oft
    mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich fällig werden. Fahrerinnen und Fahrer von
    Benzinern können außerdem durch die Wahl von Super E10 statt E5 rund sechs Cent
    je Liter sparen - vorausgesetzt, das Fahrzeug ist für E10 freigegeben.

    Eine komfortable Unterstützung bietet die ADAC Drive App: Sie zeigt jederzeit
    die aktuellen Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und
    hilft, die günstigste Option in der Nähe zu finden.

    Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
    www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redi
    rectId=quer.vpo.tanken)

