Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen / Diesel im Wochenvergleich um einen Cent günstiger / Auch Super E10 minimal billiger (FOTO)
München (ots) - Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in dieser Woche über
leicht gesunkene Kraftstoffpreise freuen. Laut aktueller ADAC Auswertung sind
die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für Benzin als auch für Diesel im
Wochenvergleich zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Mittel
1,671 Euro - das sind 0,1 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel
verbilligte sich um 1,0 Cent und liegt aktuell bei 1,584 Euro je Liter. Damit
setzt sich der Trend leicht sinkender Preise fort, bei Diesel erneut deutlicher
als bei Benzin.
Die Preisbewegung steht vor allem in Zusammenhang mit einer moderaten
Entspannung am Rohölmarkt: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell
knapp über 62 US-Dollar und damit rund drei Dollar weniger als noch in der
Vorwoche. Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar bewegt sich mit über 1,16
US-Dollar je Euro weiterhin auf stabilem Niveau und damit nur marginal unter dem
Kurs der Vorwoche. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, hat der Wechselkurs
ebenfalls Einfluss auf die Kraftstoffpreise in Deutschland. Angesichts des
günstigeren Rohöls wäre allerdings mit einem etwas deutlicheren Preisrückgang
auch bei Super E10 zu rechnen gewesen.
Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 hat sich mit nun 8,7 Cent je
Liter (Vorwoche: 7,8 Cent) erneut etwas vergrößert. Trotz dieser Entwicklung
bleibt die Differenz jedoch deutlich unter dem steuerlichen Abstand von rund 20
Cent je Liter - ein Hinweis darauf, dass das allgemeine Preisniveau des
Selbstzünderkraftstoffs weiterhin hoch ist.
Um beim Tanken zu sparen, empfiehlt der ADAC, in den Abendstunden zur Tankstelle
zu fahren: Dann sind die Preise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als
am Morgen. Autobahntankstellen sollten möglichst gemieden werden, da dort oft
mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich fällig werden. Fahrerinnen und Fahrer von
Benzinern können außerdem durch die Wahl von Super E10 statt E5 rund sechs Cent
je Liter sparen - vorausgesetzt, das Fahrzeug ist für E10 freigegeben.
Eine komfortable Unterstützung bietet die ADAC Drive App: Sie zeigt jederzeit
die aktuellen Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und
hilft, die günstigste Option in der Nähe zu finden.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redi
rectId=quer.vpo.tanken)
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6138225
OTS: ADAC
