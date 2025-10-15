Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen / Diesel im Wochenvergleich um einen Cent günstiger / Auch Super E10 minimal billiger (FOTO)

München (ots) - Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in dieser Woche über

leicht gesunkene Kraftstoffpreise freuen. Laut aktueller ADAC Auswertung sind

die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für Benzin als auch für Diesel im

Wochenvergleich zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Mittel

1,671 Euro - das sind 0,1 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel

verbilligte sich um 1,0 Cent und liegt aktuell bei 1,584 Euro je Liter. Damit

setzt sich der Trend leicht sinkender Preise fort, bei Diesel erneut deutlicher

als bei Benzin.



Die Preisbewegung steht vor allem in Zusammenhang mit einer moderaten

Entspannung am Rohölmarkt: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell

knapp über 62 US-Dollar und damit rund drei Dollar weniger als noch in der

Vorwoche. Der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar bewegt sich mit über 1,16

US-Dollar je Euro weiterhin auf stabilem Niveau und damit nur marginal unter dem

Kurs der Vorwoche. Da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, hat der Wechselkurs

ebenfalls Einfluss auf die Kraftstoffpreise in Deutschland. Angesichts des

günstigeren Rohöls wäre allerdings mit einem etwas deutlicheren Preisrückgang

auch bei Super E10 zu rechnen gewesen.





Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 hat sich mit nun 8,7 Cent je

Liter (Vorwoche: 7,8 Cent) erneut etwas vergrößert. Trotz dieser Entwicklung

bleibt die Differenz jedoch deutlich unter dem steuerlichen Abstand von rund 20

Cent je Liter - ein Hinweis darauf, dass das allgemeine Preisniveau des

Selbstzünderkraftstoffs weiterhin hoch ist.



Um beim Tanken zu sparen, empfiehlt der ADAC, in den Abendstunden zur Tankstelle

zu fahren: Dann sind die Preise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als

am Morgen. Autobahntankstellen sollten möglichst gemieden werden, da dort oft

mehr als 40 Cent je Liter zusätzlich fällig werden. Fahrerinnen und Fahrer von

Benzinern können außerdem durch die Wahl von Super E10 statt E5 rund sechs Cent

je Liter sparen - vorausgesetzt, das Fahrzeug ist für E10 freigegeben.



Eine komfortable Unterstützung bietet die ADAC Drive App: Sie zeigt jederzeit

die aktuellen Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland und

hilft, die günstigste Option in der Nähe zu finden.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redi

rectId=quer.vpo.tanken)



