Veeva AI Agents werden in allen Veeva-Anwendungen verfügbar sein

PLEASANTON, Kalifornien, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva AI Agents ab Dezember 2025 für den kommerziellen Einsatz und ab 2026 für den Einsatz in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung verfügbar sein werden. Veeva AI erweitert die Veeva Vault-Plattform um agentenbasierte KI und tiefgreifende, branchenspezifische Agenten für Veeva-Anwendungen in allen wichtigen Bereichen, darunter Klinik, Zulassung, Sicherheit, Qualität, Medizin und Vertrieb.

Veeva AI Agents wurden für spezifische, besonders wichtige Anwendungsfälle entwickelt. Sie verstehen den Kontext der Veeva-Anwendung, verfügen über anwendungsspezifische Eingabeaufforderungen und Sicherheitsvorkehrungen und haben direkten, sicheren Zugriff auf Veeva-Anwendungsdaten, Dokumente und Workflows. Da Veeva AI in die Veeva Vault-Plattform integriert ist, können Kunden auch die von Veeva bereitgestellten AI Agents konfigurieren und erweitern sowie ihre eigenen benutzerdefinierten Agenten erstellen.

Geplante Verfügbarkeit von Veeva AI-Agenten nach Gebiet

Dezember 2025 : CRM, Inhalt

: CRM, Inhalt April 2026 : Sicherheit, Qualität

: Sicherheit, Qualität August 2026 : Klinischer Betrieb, Regulierung, Medizin

: Klinischer Betrieb, Regulierung, Medizin Dezember 2026: Klinische Daten

Veeva AI Agents nutzen große Sprachmodelle (LLMs) von Anthropic und Amazon, die auf Amazon Bedrock gehostet werden. Mit Veeva AI erstellte benutzerdefinierte Agenten verwenden von Veeva gehostete Modelle oder vom Kunden bereitgestellte Modelle, die auf Amazon Bedrock oder Microsoft Azure AI Foundry gehostet werden. Die nutzungsbasierte Preisgestaltung von Veeva AI erleichtert es Kunden, den Einstieg zu finden und im Laufe der Zeit zu skalieren.

„KI wird die Art und Weise, wie Medikamente entwickelt werden und wie Behandlungsentscheidungen am Behandlungsort getroffen werden, grundlegend verändern", erklärte Peter Gassner, CEO von Veeva. „Unser Ziel mit Veeva AI ist es, die Branche dabei zu unterstützen, Innovation und Produktivität erheblich zu steigern, damit mehr Patienten schneller Zugang zu besseren Medikamenten erhalten."

Weitere Informationen und Updates finden Kunden auf der Veeva AI Community auf Veeva Connect.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025, das Sie hier finden, offengelegt wurden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

