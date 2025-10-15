CATACARB GEWINNT PREIS FÜR KOHLENSTOFFENTFERNUNG AUF DER CARBON CAPTURE CANADA 2025

CATACARB verdiente sich diese Anerkennung vor allem durch seine integrale Rolle beim Stockholmer Exergi-Projekt - Europas erster groß angelegter Anlage mit negativen Emissionen. CATACARB lizenzierte seine HPC-Technologie (Enhanced Hot Potassium Carbonate), lieferte das Prozessdesign-Paket und bietet Stockholm Exergi und Saipem, dem ausgewählten Partner für Detailplanung, Beschaffung und Bau, laufende technische Unterstützung.

EDMONTON, AB , 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CATACARB ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Carbon Capture Canada (Kanadas nationaler Veranstaltung zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung), die in Edmonton stattfand, mit dem Carbon Remover Award ausgezeichnet wurde. Mit dem Carbon Remover Award werden bahnbrechende Technologien und Prozesse ausgezeichnet, die eine innovative, effektive CO2-Entfernung vorantreiben. Damit werden Organisationen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und zum Einsatz von Methoden zur Kohlenstoffentfernung leisten.

"Die Zusammenarbeit zwischen Stockholm Exergi und CATACARB war eine der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung unserer neuen Bio-Energie-Kohlenstoffabscheidungs- und -speicherungsanlage (BECCS)", sagte Tobias Pelicano, Projektleiter für das Projekt von Stockholm Exergi. "CATACARB ist während der verschiedenen Entwurfsphasen stets sehr gut auf unsere Bedürfnisse und Anforderungen eingegangen und hat uns hervorragend unterstützt."

Diese Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von CATACARB bei Lösungen zur CO2-Entfernung im kommerziellen Maßstab und das Engagement des Unternehmens, den Einsatz bewährter Technologien zur Reduzierung des atmosphärischen Kohlenstoffs zu beschleunigen. Das Stockholmer Exergi-Projekt ist ein Beispiel dafür, wie angewandte Technik, Lizenzpartnerschaften und eine gemeinschaftliche Projektumsetzung eine dauerhafte Kohlenstoffabscheidung im industriellen Maßstab vorantreiben können. Die Anlage wird verhindern, dass 800.000 Tonnen CO2 pro Jahr in unsere Atmosphäre gelangen.

Dr. Gary Buckholz, CEO von CATACARB, nahm die Auszeichnung "im Namen von A. G. Eickmeyer entgegen, der die CATACARB-Technologie entwickelt hat, die über 65 Jahre lang verfeinert wurde, und im Namen von Marc Donnelly, CATACARB Vice President und General Manager, der das CATACARB-Ingenieurteam leitet, das diese wichtige Arbeit leistet."

Informationen zu CATACARB

CATACARB-Technologie, -Konstruktion und -Unterstützung ist in vielen Industriezweigen anwendbar, die Rauchgas emittieren, z. B. in der Energiewirtschaft (einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse und Müllverbrennung), in der Zement-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Gasverarbeitung, in Raffinerien und in der Petrochemie. CATACARB ist ein von Eickmeyer & Associates, Inc. entwickeltes und lizenziertes Verfahren.

