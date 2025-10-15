Abbott Laboratories Aktie fällt auf 111,22€ - 15.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Abbott Laboratories Aktie. Sie fällt um -3,15 % auf 111,22€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Abbott Laboratories ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das diagnostische Tests, medizinische Geräte, Ernährungslösungen und generische Medikamente anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Johnson & Johnson und Medtronic. Abbott's Innovationskraft und diversifiziertes Portfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Abbott Laboratories in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,82 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Abbott Laboratories Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,16 %. Im Jahr 2025 gab es für Abbott Laboratories bisher ein Plus von +4,97 %.

Abbott Laboratories Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat +1,16 % 3 Monate +1,82 % 1 Jahr +7,00 %

Informationen zur Abbott Laboratories Aktie

Es gibt 2 Mrd. Abbott Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,57 Mrd. wert.

Der bei wachstumsorientierten Dividendenanlegern beliebte Life-Science-Wert Abbott Laboratories kann mit seinen Zahlen zum dritten Quartal nicht überzeugen.

Abbott Laboratories Aktie jetzt kaufen?

Ob die Abbott Laboratories Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abbott Laboratories Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.