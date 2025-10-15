    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProgressive AktievorwärtsNachrichten zu Progressive

    Progressive - Aktie rauscht in die Tiefe - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Progressive Aktie, bisher, um -5,79 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Progressive Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Progressive ist ein führender Anbieter von Kfz-Versicherungen in den USA, bekannt für innovative digitale Lösungen und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind State Farm, GEICO und Allstate. Besondere Merkmale sind der "Name Your Price"-Tarifrechner und das "Snapshot"-Telematikprogramm.

    Progressive Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Progressive Aktie. Sie fällt um -5,79 % auf 195,24. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Progressive Aktionäre einen Verlust von -2,19 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,94 % verloren.

    Progressive Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,53 %
    1 Monat -1,40 %
    3 Monate -2,19 %
    1 Jahr -9,86 %

    Informationen zur Progressive Aktie

    Es gibt 586 Mio. Progressive Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,49 Mrd. wert.

    Progressive Reports September 2025 Results


    MAYFIELD VILLAGE, OHIO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - The Progressive Corporation (NYSE:PGR) today reported the following results for the month and quarter ended September 30, 2025:  SeptemberQuarter(millions, except per share amounts and …

    Progressive Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Progressive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Progressive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Progressive

    -3,72 %
    -0,53 %
    -1,40 %
    -2,19 %
    -9,86 %
    +73,54 %
    +146,15 %
    +471,82 %
    +2.159,03 %
    ISIN:US7433151039WKN:865496





    RSS-Feed abonnieren

