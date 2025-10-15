Halliburton Aktie mit starker Tagesperformance - 15.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Halliburton Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,05 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +1,89 % bei Halliburton.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Halliburton Aktie damit um -7,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Halliburton einen Rückgang von -26,21 %.

Halliburton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,35 % 1 Monat +1,76 % 3 Monate +1,89 % 1 Jahr -29,89 %

Informationen zur Halliburton Aktie

Es gibt 853 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,15 Mrd. wert.

Halliburton (NYSE: HAL) announced today that Petrobras awarded multiple contracts to provide vessel stimulation, intelligent completions, and safety valves in Brazil's deepwater fields after a competitive process. "Halliburton's engineered …

Halliburton Aktie jetzt kaufen?

Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.