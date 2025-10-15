    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMorgan Stanley AktievorwärtsNachrichten zu Morgan Stanley

    Morgan Stanley Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Morgan Stanley Aktie bisher um +4,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Morgan Stanley Aktie.

    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Morgan Stanley ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung anbietet. Es zählt zu den Top-Investmentbanken weltweit. Hauptkonkurrenten sind Goldman Sachs und JPMorgan Chase. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke globale Präsenz und innovative Finanzlösungen.

    Morgan Stanley Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Morgan Stanley Aktie. Mit einer Performance von +4,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +9,02 % bei Morgan Stanley.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Morgan Stanley Aktie damit um +0,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Morgan Stanley um +10,79 % gewonnen.

    Morgan Stanley Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,16 %
    1 Monat +1,66 %
    3 Monate +9,02 %
    1 Jahr +31,55 %

    Informationen zur Morgan Stanley Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Morgan Stanley Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,34 Mrd. wert.

    BofA: Wieder Rekordergebnis für die Bank!


    Bank of America steigert Gewinn im dritten Quartal dank boomender Großdeals. Auch Morgan Stanley konnte zulegen.

    Morgan Stanley Reports Third Quarter 2025 Earnings Results


    Morgan Stanley (NYSE: MS) today announced its third quarter 2025 financial results. The results are now available on the Firm’s Investor Relations website at www.morganstanley.com/about-us-ir/earnings-releases. The results will be filed on a Form …

    Im Plus - Hoffen auf nächste US-Zinssenkung


    Mit moderaten Gewinnen am Mittwoch hat sich im Dax das Auf und Ab auf hohem Niveau fortgesetzt. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA stützen. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien …

    Morgan Stanley Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Morgan Stanley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Morgan Stanley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Morgan Stanley

    +4,12 %
    +0,16 %
    +1,66 %
    +9,02 %
    +31,55 %
    +73,36 %
    +211,65 %
    +372,46 %
    +800,05 %
