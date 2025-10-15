Morgan Stanley Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 15.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Morgan Stanley Aktie. Mit einer Performance von +4,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Morgan Stanley ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung anbietet. Es zählt zu den Top-Investmentbanken weltweit. Hauptkonkurrenten sind Goldman Sachs und JPMorgan Chase. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke globale Präsenz und innovative Finanzlösungen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +9,02 % bei Morgan Stanley.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Morgan Stanley Aktie damit um +0,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Morgan Stanley um +10,79 % gewonnen.

Morgan Stanley Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat +1,66 % 3 Monate +9,02 % 1 Jahr +31,55 %

Informationen zur Morgan Stanley Aktie

Es gibt 2 Mrd. Morgan Stanley Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,34 Mrd. wert.

Bank of America steigert Gewinn im dritten Quartal dank boomender Großdeals. Auch Morgan Stanley konnte zulegen.

Morgan Stanley (NYSE: MS) today announced its third quarter 2025 financial results. The results are now available on the Firm’s Investor Relations website at www.morganstanley.com/about-us-ir/earnings-releases. The results will be filed on a Form …

Mit moderaten Gewinnen am Mittwoch hat sich im Dax das Auf und Ab auf hohem Niveau fortgesetzt. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA stützen. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien …

Morgan Stanley Aktie jetzt kaufen?

Ob die Morgan Stanley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Morgan Stanley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.