Starke Performance Bank of America Aktie legt zu - 15.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bank of America Aktie. Mit einer Performance von +4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bank of America ist ein führendes Finanzinstitut, das eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet und sich durch ein starkes Netzwerk und innovative Lösungen auszeichnet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bank of America einen Gewinn von +6,45 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bank of America Aktie damit um -0,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bank of America einen Anstieg von +1,91 %.

Bank of America Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,59 % 1 Monat -0,45 % 3 Monate +6,45 % 1 Jahr +11,49 %

Informationen zur Bank of America Aktie

Es gibt 7 Mrd. Bank of America Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,72 Mrd. wert.

Sprudelnde Einnahmen haben der Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht. Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit …

Bank of America steigert Gewinn im dritten Quartal dank boomender Großdeals. Auch Morgan Stanley konnte zulegen.

CHARLOTTE, N.C., Oct. 15, 2025 /PRNewswire/ - Bank of America reported its third quarter 2025 financial results today. The news release, supplemental filing and investor presentation can be accessed at Bank of America's Investor Relations website at …

Bank of America Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bank of America Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bank of America Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.