Amphenol Registered (A) Aktie startet durch - 15.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Amphenol Registered (A) Aktie. Sie steigt um +4,52 % auf 110,48€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Amphenol Registered (A) ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind TE Connectivity und Molex. Das Unternehmen punktet mit Innovationskraft und Qualität.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amphenol Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +24,03 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amphenol Registered (A) Aktie damit um -0,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amphenol Registered (A) eine positive Entwicklung von +58,01 % erlebt.

Amphenol Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,48 % 1 Monat +5,15 % 3 Monate +24,03 % 1 Jahr +71,88 %

Informationen zur Amphenol Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amphenol Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,89 Mrd. wert.

Amphenol Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amphenol Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.