Merck kauft in der Laborsparte zu
- Merck KGaA übernimmt Chromatographie-Geschäft von JSR.
- Kaufvereinbarung soll bis Ende Q2 2026 abgeschlossen sein.
- Portfolio wird um fortschrittliche Protein-A-Technologien erweitert.
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Merck KGaA verstärkt sich in seiner Laborsparte und übernimmt das Chromatographie-Geschäft des US-amerikanischen Anbieters JSR Life Sciences. Beide Unternehmen hätten hierzu eine endgültige Kaufvereinbarung geschlossen, teilte Merck am Mittwoch mit. Ein Übernahmepreis wurde nicht genannt. Der Abschluss werde bis zum Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet.
Mit dem Zukauf erweitere der Konzern sein Portfolio um fortschrittliche Produkte und Technologien auf dem Gebiet der sogenannten Protein-A-Chromatographie, hieß es weiter. Diese ist den Angaben zufolge von zentraler Bedeutung bei der Aufreinigung monoklonaler Antikörper sowie von Proteinen zur Behandlung etwa von Krebs, Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten.
In seiner Laborsparte bündelt Merck unter anderem eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechindustrie und die Forschung./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 117,2 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,19 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Merck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +2,26 %/+37,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gestern sind nach der Nachricht stark gestiegen: Pfizer, Merck Co, BristolMeyer, Organon, Viatris und viele mehr wenigstens 1 bis 2%. Das hebt den ganzen Pharmasektor an. U.a. auch Bayer, Merck Kg, Beiersdorf. Ich weiß nicht was passiert. Wenn die Merck jetzt ihren Boden zuende ausbildet oder direkt hoch geht, kann ich das auch nicht verhindern?!
Die Zahlen sind die Argumenten ,der Kurs bestätigt diese. Übe dich in Geduld,der Kurs wird dir nicht davonrennen,hat Mühe sogar über 110 zu klettern
Ich lese kaum bis keine Argumente für deine Annahmen. Genug gewartet. Die 100,- haben wir gesehen. Hatte schon einen Longtrade an der 104,- da ich da in den Mini-Absturz nicht besser reingekommen bin und es auch nicht rechtzeitig gesehen habe. 106,- bietet eine starke Unterstützung wie wir gerade sehen. Darunter würde ich auch noch mal raus und gerne zu 100,- rein. Bei 80,- kann man immer noch nachkaufen. Da ist ja kaum Downside bei viel Upside. Was waren jetzt die unlösbaren Probelme? Die Aktie ist schon sehr günstig.