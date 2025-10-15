    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    Merck kauft in der Laborsparte zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck KGaA übernimmt Chromatographie-Geschäft von JSR.
    • Kaufvereinbarung soll bis Ende Q2 2026 abgeschlossen sein.
    • Portfolio wird um fortschrittliche Protein-A-Technologien erweitert.
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Dax -Konzern Merck KGaA verstärkt sich in seiner Laborsparte und übernimmt das Chromatographie-Geschäft des US-amerikanischen Anbieters JSR Life Sciences. Beide Unternehmen hätten hierzu eine endgültige Kaufvereinbarung geschlossen, teilte Merck am Mittwoch mit. Ein Übernahmepreis wurde nicht genannt. Der Abschluss werde bis zum Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet.

    Mit dem Zukauf erweitere der Konzern sein Portfolio um fortschrittliche Produkte und Technologien auf dem Gebiet der sogenannten Protein-A-Chromatographie, hieß es weiter. Diese ist den Angaben zufolge von zentraler Bedeutung bei der Aufreinigung monoklonaler Antikörper sowie von Proteinen zur Behandlung etwa von Krebs, Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten.

    In seiner Laborsparte bündelt Merck unter anderem eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechindustrie und die Forschung./tav/jha/

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

