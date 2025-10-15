    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackRock AktievorwärtsNachrichten zu BlackRock

    Auch Microsoft und xAI an Bord

    Mega-KI-Deal eingetütet: Blackrock und Nvidia übernehmen Rechenzentrums-Riesen

    Investoren unter der Führung von Blackrocks Global Infrastructure Partners (GIP) übernehmen den US-amerikanischen Rechenzentrumsbetreiber Aligned Data Centers für 40 Milliarden US-Dollar.

    Foto: George J - Westend61

    Ein globales Investmentkonsortium um BlackRock, Nvidia, xAI und Microsoft übernimmt den Rechenzentrumsspezialisten Aligned Data Centers in Texas für rund 40 Milliarden US-Dollar. Ziel des Zusammenschlusses: die Schaffung einer leistungsstarken Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. 

    Denn die Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Algorithmen übersteigt bereits heute die vorhandene Kapazität. Morgan Stanley schätzt, dass die großen Cloud-Unternehmen wie Alphabet und Amazon allein in diesem Jahr voraussichtlich 400 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben werden.

    Neben BlackRock und dessen Partner Global Infrastructure Partners sind auch der Abu-Dhabi-Fonds MGX, der Singapore Sovereign Wealth Fund Temasek sowie die Kuwait Investment Authority beteiligt. Unterstützt wird das Bündnis zudem von Lieferanten wie GE Vernova, NextEra Energy und Cisco.

    Die mit insgesamt 100 Milliarden US-Dollar ausgestattete "AI Infrastructure Partnership" will die Ressourcen großer Technologieunternehmen mit dem Know-how spezialisierter Investoren bündeln. 

    Aligned Date Centers ist einer der weltweit größten Betreiber von Rechenzentren. Das Unternehmen stellt maßgeschneiderte Lösungen für Hyperscale- und Unternehmenskunden bereit und betreibt in den USA und Lateinamerika rund 50 Rechenzentren.

    Geplant ist eine rasche Expansion von Aligned Data Centers: In den kommenden Jahren sollen die Standorte von Aligned Data Centers mehr als verdoppelt werden. "Gemeinsam können wir wichtige Fragen angehen: Wie lassen sich die richtigen Rechenzentren entwerfen, wie lassen sich Wasser- und Energieprobleme lösen und wie kann man auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen? Das ist das Besondere an dieser Partnerschaft – sie ist einzigartig“, sagte Adebayo Ogunlesi, Mitbegründer von GIP, in einem Interview mit der Financial Times.

    BlackRock-Chef Larry Fink betont, dass das Modell den großen Tech-Konzernen erlaubt, spezialisierte Datenzentren zu nutzen, ohne sie selbst in die Bilanz nehmen zu müssen – ein Pluspunkt für Aktienbewertungen. Ahmed Yahia Al Idrissi, CEO von MGX, schätzt das globale Ausbaupotenzial auf rund 20 Gigawatt pro Jahr, die Hälfte davon in den USA.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


