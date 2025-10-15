Trade Republic – NVIDIA, Handel und jetzt die Anleihen..

In wenigen Wochen steht in Deutschland der Deutsche Zertifikatepreis an. Dabei stehen auch Broker im Focus. Bei einem fällt die Bilanz 2025 ernüchternd aus – ausgerechnet beim vermeintlichen Highflyer.

Denn – Handelsausfälle im April.

Falsche Steuerberechnung beim NVIDIA Split.

Flasche Darstellung von Depotkonten.

Bei Finanztest deutlich hinter dem Sieger Smartbroker im Brokervergleich.

Und dann das: Am 15.10 verschwinden bei Kunden mal eben alle Anleihebestände. Komplett.

Aufklärung seitens TR? Keine bisher.

Wer betroffen ist, kann uns gern unter info@feingoldresearch.de kontaktieren – wir werden diese sehr spezielle Causa intensiv verfolgen.

Denn für viele Anleger dürfte dies sehr unschön sein.