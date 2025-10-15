    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Trade Republic – NVIDIA, Handel und jetzt die Anleihen..

    In wenigen Wochen steht in Deutschland der Deutsche Zertifikatepreis an. Dabei stehen auch Broker im Focus. Bei einem fällt die Bilanz 2025 ernüchternd aus – ausgerechnet beim vermeintlichen Highflyer.

    Denn – Handelsausfälle im April.
    Falsche Steuerberechnung beim NVIDIA Split.
    Flasche Darstellung von Depotkonten.
    Bei Finanztest deutlich hinter dem Sieger Smartbroker im Brokervergleich.
    Und dann das: Am 15.10 verschwinden bei Kunden mal eben alle Anleihebestände. Komplett.
    Aufklärung seitens TR? Keine bisher.
    Wer betroffen ist, kann uns gern unter info@feingoldresearch.de kontaktieren – wir werden diese sehr spezielle Causa intensiv verfolgen.
    Denn für viele Anleger dürfte dies sehr unschön sein.



    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
