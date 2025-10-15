Trade Republic – NVIDIA, Handel und jetzt die Anleihen..
In wenigen Wochen steht in Deutschland der Deutsche Zertifikatepreis an. Dabei stehen auch Broker im Focus. Bei einem fällt die Bilanz 2025 ernüchternd aus – ausgerechnet beim vermeintlichen Highflyer.
Denn – Handelsausfälle im April.
Falsche Steuerberechnung beim NVIDIA Split.
Flasche Darstellung von Depotkonten.
Bei Finanztest deutlich hinter dem Sieger Smartbroker im Brokervergleich.
Und dann das: Am 15.10 verschwinden bei Kunden mal eben alle Anleihebestände. Komplett.
Aufklärung seitens TR? Keine bisher.
Wer betroffen ist, kann uns gern unter info@feingoldresearch.de kontaktieren – wir werden diese sehr spezielle Causa intensiv verfolgen.
Denn für viele Anleger dürfte dies sehr unschön sein.
