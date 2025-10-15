Vorerst kein Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran plant nach Angaben seines Atomchefs vorerst keinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT). "Das Thema steht in der Regierung derzeit nicht zur Debatte", sagte Mohammed Eslami, Vizepräsident und Chef der iranischen Atombehörde, nach einer Kabinettssitzung in Teheran. Der NPT-Vertrag verbietet Ländern ohne Nuklear-Arsenal, an atomaren Waffen zu gelangen.

Aber die parlamentarische Entscheidung, die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auszusetzen, bleibt laut Eslami weiterhin in Kraft. Aktuell befinden sich keine IAEA-Inspektoren im Iran und eine Wiederaufnahme der Überwachungsmaßnahmen liege allein in der Zuständigkeit des nationalen Sicherheitsrats, so der Atomchef Medienberichten zufolge.