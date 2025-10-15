BofA warnt: DAS könnte eine Korrektur am Markt auslösen!

Die Breite des Bullenmarktes bleibe schwach, und bis sich dies verbessere, bleibe das Risiko einer Korrektur erhöht, schreibt Ciana. Der S&P 500 durchbrach kürzlich das Sommerziel der Bank of America von 6.625 Punkten.

In seinem aktuellen Bericht erklärt Paul Ciana, technischer Stratege der Bank, dass der Aufwärtstrend des Leitindex "gefährdet" sei.

Ciana verglich die Marktstruktur von 2022 bis 2025 mit dem Zyklus von 2015 bis 2018 und stellt fest, dass beide durch mehrjährige Basisphasen gekennzeichnet waren, auf die starke Rallyes und anschließende Rückgänge in der Mitte des Zyklus folgten.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Wenn sich die Geschichte wiederholt, würde eine Korrektur um 10 Prozent im vierten Quartal dem Muster entsprechen, sagt er und fügt hinzu, dass der Markt stattdessen in Richtung 7.000 Punkte steigen könnte, wenn die Befürchtungen hinsichtlich der Zölle nachlassen.

Der Bericht wies auch auf eine rückläufige technische Entwicklung für langfristige US-Renditen hin. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt der Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen, ein Crossover, der historisch gesehen in 63 bis 71 Prozent der Fälle innerhalb von 45 Handelstagen zu niedrigeren Renditen führt.

Unterdessen ist der Silberpreis über seinen Höchststand von 49,80 US-Dollar aus dem Jahr 2011 gestiegen und hat damit alle Aufwärtsziele von Ciana aus dem Frühjahr dieses Jahres erreicht. Während die langfristigen Aussichten weiterhin positiv sind, warnte er, dass die Dynamik überzogen erscheint.

Insgesamt sagte Ciana, dass das vierte Quartal, das in der Regel eine starke Periode für Aktien ist, zwar noch Gewinne bringen könnte, aber aufgrund der breiten Divergenzen, der Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle und der angespannten Stimmung sollten Anleger Absicherungsmaßnahmen gegen einen möglichen Rückgang von 10 Prozent vor Jahresende in Betracht ziehen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6999,16 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer