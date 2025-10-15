    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt, aber

    BofA warnt: DAS könnte eine Korrektur am Markt auslösen!

    Die Rallye des S&P 500 könnte Risse zeigen, da die schwache Marktbreite und erneute Handelssorgen zwischen den USA und China das Risiko einer kurzfristigen Korrektur erhöhen könnten.

    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    In seinem aktuellen Bericht erklärt Paul Ciana, technischer Stratege der Bank, dass der Aufwärtstrend des Leitindex "gefährdet" sei.

    Die Breite des Bullenmarktes bleibe schwach, und bis sich dies verbessere, bleibe das Risiko einer Korrektur erhöht, schreibt Ciana. Der S&P 500 durchbrach kürzlich das Sommerziel der Bank of America von 6.625 Punkten. 

    Ciana verglich die Marktstruktur von 2022 bis 2025 mit dem Zyklus von 2015 bis 2018 und stellt fest, dass beide durch mehrjährige Basisphasen gekennzeichnet waren, auf die starke Rallyes und anschließende Rückgänge in der Mitte des Zyklus folgten.

    Wenn sich die Geschichte wiederholt, würde eine Korrektur um 10 Prozent im vierten Quartal dem Muster entsprechen, sagt er und fügt hinzu, dass der Markt stattdessen in Richtung 7.000 Punkte steigen könnte, wenn die Befürchtungen hinsichtlich der Zölle nachlassen.

    S&P 500

    +0,33 %
    -0,78 %
    +19,30 %
    +6,10 %
    +13,71 %
    +85,03 %
    +89,39 %
    +234,16 %
    +506,69 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Der Bericht wies auch auf eine rückläufige technische Entwicklung für langfristige US-Renditen hin. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt der Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen, ein Crossover, der historisch gesehen in 63  bis 71 Prozent der Fälle innerhalb von 45 Handelstagen zu niedrigeren Renditen führt.

    Unterdessen ist der Silberpreis über seinen Höchststand von 49,80 US-Dollar aus dem Jahr 2011 gestiegen und hat damit alle Aufwärtsziele von Ciana aus dem Frühjahr dieses Jahres erreicht. Während die langfristigen Aussichten weiterhin positiv sind, warnte er, dass die Dynamik überzogen erscheint.

    Insgesamt sagte Ciana, dass das vierte Quartal, das in der Regel eine starke Periode für Aktien ist, zwar noch Gewinne bringen könnte, aber aufgrund der breiten Divergenzen, der Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle und der angespannten Stimmung sollten Anleger Absicherungsmaßnahmen gegen einen möglichen Rückgang von 10 Prozent vor Jahresende in Betracht ziehen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
