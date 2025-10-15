BrowserStack führt den Visual Review Agent ein, um visuelle Tests mit KI zu skalieren

Seit Jahren stehen Entwickler und QA-Ingenieure vor einem hartnäckigen Problem: visuelle Testwerkzeuge, die jede Pixelverschiebung, von dynamischen Inhalten bis hin zu Datumsstempeln, erkennen und irrelevante Warnungen auslösen. Ohne granulare Kontrolle oder personalisierte Ausgaben verlangsamt dieses Rauschen die Veröffentlichung, frustriert Prüfer und lenkt vom Wesentlichen ab. Mit dem Visual Review Agent enthält jede visuelle Änderung eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache, die erklärt, was sich geändert hat, und die Möglichkeit bietet, ähnliche Änderungen anzuzeigen oder auszublenden.

DUBLIN, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat den Visual Review Agent für Percy auf den Markt gebracht, der die Skalierung visueller Tests ermöglicht. Durch den Einsatz von KI zur Hervorhebung aussagekräftiger visueller Änderungen verkürzt der Agent die Überprüfungszyklen um das Dreifache und verbessert gleichzeitig die Genauigkeit und das Vertrauen in die Freigabe.

„Visuelles Testen hat einen Punkt erreicht, an dem die Frage nicht mehr lautet ‚warum', sondern ‚wie macht man es skalierbar'?" Ritesh Arora, Geschäftsführer und Mitbegründer von BrowserStack „Der Visual Review Agent bringt KI in das Herz des visuellen Testens, indem er das Rauschen durchschneidet und das Wesentliche hervorhebt."

Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

Intelligente Rauschunterdrückung filtert geringfügige Pixelverschiebungen heraus und hebt gleichzeitig bedeutende visuelle Veränderungen hervor.

filtert geringfügige Pixelverschiebungen heraus und hebt gleichzeitig bedeutende visuelle Veränderungen hervor. Zusammenfassungen in natürlicher Sprache machen jede visuelle Veränderung leicht verständlich.

machen jede visuelle Veränderung leicht verständlich. Personalisierte Überprüfungsregeln ermöglichen Teams, sich auf bestimmte visuelle Änderungen zu konzentrieren und individuelle Ergebnisse zu erhalten.

ermöglichen Teams, sich auf bestimmte visuelle Änderungen zu konzentrieren und individuelle Ergebnisse zu erhalten. ROI-Metriken auf Gebäudeebene quantifizieren die Zeitersparnis und den reduzierten Aufwand für die Berichterstattung an die Beteiligten.

„Mit dem KI-gestützten Visual Testing, das in unsere Qualitätspipeline eingebettet ist, gehen wir über die Code-Validierung hinaus und schützen das Markenerlebnis in großem Umfang, mit Präzision und Geschwindigkeit." Harit Narke, leitender Software-Ingenieur, Mastercard.

Der Visual Review Agent ist Teil des KI-gestützten Stacks für visuelle Tests von BrowserStack, zu dem auch die Visual AI Engine, der Visual Test Integration Agent und Intelli-ignore gehören, und unterstützt Teams bei der Skalierung visueller Tests vom Setup bis zur Überprüfung.

Der Visual Review Agent ist auf Percy verfügbar, probieren Sie ihn noch heute in Ihren Builds aus.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Entwicklern und QA-Teams hilft, qualitativ hochwertige Software in kürzester Zeit zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.browserstack.com.

Medienkontakt

Presseteam

press@browserstack.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2490455/BrowserStack_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/browserstack-fuhrt-den-visual-review-agent-ein-um-visuelle-tests-mit-ki-zu-skalieren-302584876.html