    PNC Financial Services Group - Aktie bricht ein -4,56 % - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PNC Financial Services Group Aktie bisher Verluste von -4,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNC Financial Services Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    PNC Financial Services Group ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in den USA, bekannt für seine Innovationskraft und Kundenorientierung.

    PNC Financial Services Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Mit einer Performance von -4,56 % musste die PNC Financial Services Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei PNC Financial Services Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,38 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNC Financial Services Group Aktie damit um -2,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,11 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

    PNC Financial Services Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,38 %
    1 Monat -4,37 %
    3 Monate -2,38 %
    1 Jahr -4,93 %

    Informationen zur PNC Financial Services Group Aktie

    Es gibt 392 Mio. PNC Financial Services Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,00 Mrd.EUR wert.

    PNC Financial Services Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNC Financial Services Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNC Financial Services Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNC Financial Services Group

    -3,66 %
    +2,41 %
    -0,58 %
    +0,59 %
    -2,86 %
    +6,92 %
    +80,85 %
    +122,22 %
    +97,50 %
    ISIN:US6934751057WKN:867679



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
