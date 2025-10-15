Führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen für Brandschutz- und Fassadenlösungen bildet Eckpfeiler für Service-Segment Gebäude & Infrastruktur in UK & Irland (FOTO)

München/London/Dublin (ots) - BB7, eines der führenden Ingenieur- und

Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland für Brandschutz, Fassaden und

Gebäudesicherheit, wird Teil der CERTANIA-Gruppe - einem international

wachsenden Unternehmensverbund mit Schwerpunkten in den Bereichen Testing,

Inspection & Certification (TIC) sowie laborbasierten und regulatorischen

Dienstleistungen.



Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen

Expansion von CERTANIA in den britischen und irischen Markt für Gebäude &

Infrastruktur. BB7 wird dabei zu einem Eckpfeiler einer neuen Plattform

innerhalb des Service-Segments "Gebäude & Infrastruktur", das auf

Gebäudesicherheit, regulatorische Beratung und nachhaltiges Design ausgerichtet

ist. Gemeinsam mit Clarke Banks und Xact bildet BB7 ein gemeinsames

Kompetenznetzwerk - eines der umfassendsten und interdisziplinärsten

Beratungsangebote für die bebaute Umwelt im Vereinigten Königreich.





Das 2009 gegründete und im britischen Chatham Maritime (Kent) ansässige

Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Brandschutz, Fassaden

und Baurechts- und Sicherheitsberatung an. Mit mehr als 180 Experten unterstützt

BB7 Architekturbüros, Projektentwickler und Eigentümer entlang des gesamten

Lebenszyklus von Gebäuden - von der frühen Entwurfsphase und digitalen

Modellierung über die Bauüberwachung bis hin zu Inspektionen und langfristigem

Risikomanagement im Brandschutz. Als zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen

steht BB7 für verantwortungsbewusstes Unternehmertum, Nachhaltigkeit und

gesellschaftlichen Mehrwert.



"Der Beitritt zu CERTANIA ist ein entscheidender Moment für BB7", sagt Ben

Bradford, Gründer und CEO von BB7. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit,

unseren Purpose - 'creator of safe spaces' - zu verwirklichen, indem wir sichere

und nachhaltige Lebensräume gestalten. Mit CERTANIA gewinnen wir Reichweite und

Unterstützung, um unsere Vision zu beschleunigen, ohne unsere Unabhängigkeit und

Werte zu verlieren."



"BB7 steht für herausragende Fachkompetenz, Führungsstärke und exzellenten Ruf

im Bereich Gebäudesicherheit und Brandschutz", sagt Karsten Xander, Gründer und

CEO von CERTANIA. "Der unternehmerische Geist und die technische Exzellenz von

BB7 passen perfekt zu unserer Mission, eine Gruppe spezialisierter Unternehmen

zu formen, die durch Qualität, Vertrauen und gemeinsame Werte verbunden sind.

Gemeinsam schaffen wir eine starke Plattform im Service-Segment 'Gebäude &

Infrastruktur' in Großbritannien und Irland."



Mit BB7 und den anderen Anbietern etabliert CERTANIA eine eigenständige

Plattform im Service-Segment "Gebäude & Infrastruktur" und erweitert damit ihre

Aktivitäten um einen neuen strategischen Geschäftsbereich - ergänzend zu den

bestehenden Segmenten in Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie

und anderen technischen Dienstleistungsfeldern. Die Gruppe bietet

mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen ein Umfeld, in dem sie

eigenständig wachsen und zugleich von gemeinsamer Infrastruktur, Innovation und

internationaler Vernetzung profitieren können.



Über CERTANIA



Mit Hauptsitz in München ist CERTANIA ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Testing, Inspection & Certification (TIC) mit jahrhundertelanger

Erfahrung. Die Experten des Unternehmens haben Branchenstandards geprägt und

Methoden in Bereichen wie Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie

sowie Gebäude und Infrastruktur maßgeblich mitentwickelt. Mehr Informationen:

http://www.certania.com/ .



Über BB7



BB7, gegründet 2009 mit Hauptsitz in Chatham Maritime (Kent), ist ein führendes

Beratungsunternehmen für Brandschutz, Fassaden und Gebäudesicherheitsberatung.

Von mehreren Standorten in Großbritannien und Irland aus unterstützt BB7 Kunden

bei der Planung, Überprüfung und Instandhaltung sicherer und konformer Gebäude.

Das Unternehmen ist B-Corp-zertifiziert und vertrauensvoller Partner namhafter

Architekten, Projektentwickler und Bauunternehmen. Mehr Informationen:

www.bbseven.com (https://bbseven.com/?utm_source=chatgpt.com) | www.bbseven.ie

(https://bbseven.ie/)



