BB7 tritt der CERTANIA-Gruppe bei
Führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen für Brandschutz- und Fassadenlösungen bildet Eckpfeiler für Service-Segment Gebäude & Infrastruktur in UK & Irland (FOTO)
München/London/Dublin (ots) - BB7, eines der führenden Ingenieur- und
Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland für Brandschutz, Fassaden und
Gebäudesicherheit, wird Teil der CERTANIA-Gruppe - einem international
wachsenden Unternehmensverbund mit Schwerpunkten in den Bereichen Testing,
Inspection & Certification (TIC) sowie laborbasierten und regulatorischen
Dienstleistungen.
Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen
Expansion von CERTANIA in den britischen und irischen Markt für Gebäude &
Infrastruktur. BB7 wird dabei zu einem Eckpfeiler einer neuen Plattform
innerhalb des Service-Segments "Gebäude & Infrastruktur", das auf
Gebäudesicherheit, regulatorische Beratung und nachhaltiges Design ausgerichtet
ist. Gemeinsam mit Clarke Banks und Xact bildet BB7 ein gemeinsames
Kompetenznetzwerk - eines der umfassendsten und interdisziplinärsten
Beratungsangebote für die bebaute Umwelt im Vereinigten Königreich.
Das 2009 gegründete und im britischen Chatham Maritime (Kent) ansässige
Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Brandschutz, Fassaden
und Baurechts- und Sicherheitsberatung an. Mit mehr als 180 Experten unterstützt
BB7 Architekturbüros, Projektentwickler und Eigentümer entlang des gesamten
Lebenszyklus von Gebäuden - von der frühen Entwurfsphase und digitalen
Modellierung über die Bauüberwachung bis hin zu Inspektionen und langfristigem
Risikomanagement im Brandschutz. Als zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen
steht BB7 für verantwortungsbewusstes Unternehmertum, Nachhaltigkeit und
gesellschaftlichen Mehrwert.
"Der Beitritt zu CERTANIA ist ein entscheidender Moment für BB7", sagt Ben
Bradford, Gründer und CEO von BB7. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit,
unseren Purpose - 'creator of safe spaces' - zu verwirklichen, indem wir sichere
und nachhaltige Lebensräume gestalten. Mit CERTANIA gewinnen wir Reichweite und
Unterstützung, um unsere Vision zu beschleunigen, ohne unsere Unabhängigkeit und
Werte zu verlieren."
"BB7 steht für herausragende Fachkompetenz, Führungsstärke und exzellenten Ruf
im Bereich Gebäudesicherheit und Brandschutz", sagt Karsten Xander, Gründer und
CEO von CERTANIA. "Der unternehmerische Geist und die technische Exzellenz von
BB7 passen perfekt zu unserer Mission, eine Gruppe spezialisierter Unternehmen
zu formen, die durch Qualität, Vertrauen und gemeinsame Werte verbunden sind.
Gemeinsam schaffen wir eine starke Plattform im Service-Segment 'Gebäude &
Infrastruktur' in Großbritannien und Irland."
Mit BB7 und den anderen Anbietern etabliert CERTANIA eine eigenständige
Plattform im Service-Segment "Gebäude & Infrastruktur" und erweitert damit ihre
Aktivitäten um einen neuen strategischen Geschäftsbereich - ergänzend zu den
bestehenden Segmenten in Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie
und anderen technischen Dienstleistungsfeldern. Die Gruppe bietet
mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen ein Umfeld, in dem sie
eigenständig wachsen und zugleich von gemeinsamer Infrastruktur, Innovation und
internationaler Vernetzung profitieren können.
Über CERTANIA
Mit Hauptsitz in München ist CERTANIA ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Testing, Inspection & Certification (TIC) mit jahrhundertelanger
Erfahrung. Die Experten des Unternehmens haben Branchenstandards geprägt und
Methoden in Bereichen wie Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie
sowie Gebäude und Infrastruktur maßgeblich mitentwickelt. Mehr Informationen:
http://www.certania.com/ .
Über BB7
BB7, gegründet 2009 mit Hauptsitz in Chatham Maritime (Kent), ist ein führendes
Beratungsunternehmen für Brandschutz, Fassaden und Gebäudesicherheitsberatung.
Von mehreren Standorten in Großbritannien und Irland aus unterstützt BB7 Kunden
bei der Planung, Überprüfung und Instandhaltung sicherer und konformer Gebäude.
Das Unternehmen ist B-Corp-zertifiziert und vertrauensvoller Partner namhafter
Architekten, Projektentwickler und Bauunternehmen. Mehr Informationen:
www.bbseven.com (https://bbseven.com/?utm_source=chatgpt.com) | www.bbseven.ie
(https://bbseven.ie/)
