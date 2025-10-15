    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen für Brandschutz- und Fassadenlösungen bildet Eckpfeiler für Service-Segment Gebäude & Infrastruktur in UK & Irland (FOTO)

    München/London/Dublin (ots) - BB7, eines der führenden Ingenieur- und
    Beratungsunternehmen in Großbritannien und Irland für Brandschutz, Fassaden und
    Gebäudesicherheit, wird Teil der CERTANIA-Gruppe - einem international
    wachsenden Unternehmensverbund mit Schwerpunkten in den Bereichen Testing,
    Inspection & Certification (TIC) sowie laborbasierten und regulatorischen
    Dienstleistungen.

    Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen
    Expansion von CERTANIA in den britischen und irischen Markt für Gebäude &
    Infrastruktur. BB7 wird dabei zu einem Eckpfeiler einer neuen Plattform
    innerhalb des Service-Segments "Gebäude & Infrastruktur", das auf
    Gebäudesicherheit, regulatorische Beratung und nachhaltiges Design ausgerichtet
    ist. Gemeinsam mit Clarke Banks und Xact bildet BB7 ein gemeinsames
    Kompetenznetzwerk - eines der umfassendsten und interdisziplinärsten
    Beratungsangebote für die bebaute Umwelt im Vereinigten Königreich.

    Das 2009 gegründete und im britischen Chatham Maritime (Kent) ansässige
    Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Brandschutz, Fassaden
    und Baurechts- und Sicherheitsberatung an. Mit mehr als 180 Experten unterstützt
    BB7 Architekturbüros, Projektentwickler und Eigentümer entlang des gesamten
    Lebenszyklus von Gebäuden - von der frühen Entwurfsphase und digitalen
    Modellierung über die Bauüberwachung bis hin zu Inspektionen und langfristigem
    Risikomanagement im Brandschutz. Als zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen
    steht BB7 für verantwortungsbewusstes Unternehmertum, Nachhaltigkeit und
    gesellschaftlichen Mehrwert.

    "Der Beitritt zu CERTANIA ist ein entscheidender Moment für BB7", sagt Ben
    Bradford, Gründer und CEO von BB7. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit,
    unseren Purpose - 'creator of safe spaces' - zu verwirklichen, indem wir sichere
    und nachhaltige Lebensräume gestalten. Mit CERTANIA gewinnen wir Reichweite und
    Unterstützung, um unsere Vision zu beschleunigen, ohne unsere Unabhängigkeit und
    Werte zu verlieren."

    "BB7 steht für herausragende Fachkompetenz, Führungsstärke und exzellenten Ruf
    im Bereich Gebäudesicherheit und Brandschutz", sagt Karsten Xander, Gründer und
    CEO von CERTANIA. "Der unternehmerische Geist und die technische Exzellenz von
    BB7 passen perfekt zu unserer Mission, eine Gruppe spezialisierter Unternehmen
    zu formen, die durch Qualität, Vertrauen und gemeinsame Werte verbunden sind.
    Gemeinsam schaffen wir eine starke Plattform im Service-Segment 'Gebäude &
    Infrastruktur' in Großbritannien und Irland."

    Mit BB7 und den anderen Anbietern etabliert CERTANIA eine eigenständige
    Plattform im Service-Segment "Gebäude & Infrastruktur" und erweitert damit ihre
    Aktivitäten um einen neuen strategischen Geschäftsbereich - ergänzend zu den
    bestehenden Segmenten in Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie
    und anderen technischen Dienstleistungsfeldern. Die Gruppe bietet
    mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen ein Umfeld, in dem sie
    eigenständig wachsen und zugleich von gemeinsamer Infrastruktur, Innovation und
    internationaler Vernetzung profitieren können.

    Über CERTANIA

    Mit Hauptsitz in München ist CERTANIA ein international tätiges Unternehmen im
    Bereich Testing, Inspection & Certification (TIC) mit jahrhundertelanger
    Erfahrung. Die Experten des Unternehmens haben Branchenstandards geprägt und
    Methoden in Bereichen wie Life Sciences, Lebensmittel und Konsumgüter, Industrie
    sowie Gebäude und Infrastruktur maßgeblich mitentwickelt. Mehr Informationen:
    http://www.certania.com/ .

    Über BB7

    BB7, gegründet 2009 mit Hauptsitz in Chatham Maritime (Kent), ist ein führendes
    Beratungsunternehmen für Brandschutz, Fassaden und Gebäudesicherheitsberatung.
    Von mehreren Standorten in Großbritannien und Irland aus unterstützt BB7 Kunden
    bei der Planung, Überprüfung und Instandhaltung sicherer und konformer Gebäude.
    Das Unternehmen ist B-Corp-zertifiziert und vertrauensvoller Partner namhafter
    Architekten, Projektentwickler und Bauunternehmen. Mehr Informationen:
    www.bbseven.com (https://bbseven.com/?utm_source=chatgpt.com) | www.bbseven.ie
    (https://bbseven.ie/)

    KONTAKT:

    MICHAEL MERK | HEAD OF COMMUNICATIONS
    +49 172 2977694 | mailto:mmerk@certania.com
    CERTANIA HOLDING GmbH | Löwengrube 18 | 80333 München
    +49 89 377 997 88-0 | mailto:info@certania.com | http://www.certania.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173633/6138281
    OTS: CERTANIA Holding GmbH




