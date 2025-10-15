Nicola Mining kündigt Plan für Explorationsbohrungen 2026 auf dem Silberprojekt Treasure Mountain an

VANCOUVER, BC, 15. Oktober 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, über den aktuellen Stand der Vorbereitungsarbeiten, die 2025 auf dem Silberprojekt Treasure Mountain („Treasure Mountain“) absolviert wurden, und seinen Plan für ein Explorationsbohrprogramm im Jahr 2026 („TM-Programm 2026“) zu informieren. Dem TM-Programm 2026 gingen geophysikalische magnetische Flugvermessungen (durch Scott Hogg & Associates Ltd. im Jahr 2012), umfassende Bodenprobenahmen im Laufe der Jahre und die Felderkundungsarbeiten 2025 voraus. Treasure Mountain war ein aktiver Bergbaubetrieb, der aufgrund des Silberpreisverfalls 2013 in den Wartungszustand überführt wurde [1] , ist jedoch immer ein wichtiges Asset von Nicola geblieben, das strategisch auf die Rückkehr höherer Silberpreise gewartet hat.

Wie bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Juni 2025 bekannt gegeben wurde, erhielt Nicola eine mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung (die „MYAB-Genehmigung“), der zufolge das Unternehmen Diamantbohrungen und Schürfgrabungen auf Treasure Mountain, einer genehmigten Silbermine 30 km nordöstlich von Hope, rund 3 Stunden Fahrt von Vancouver (British Columbia) entfernt, durchführen darf. Zusätzlich zum Erhalt der MYAB-Genehmigung wurde die Bergbaupacht um zehn Jahre verlängert (bis 26. April 2032, am 30. August 2024 bekannt gegeben), was die Attraktivität von Treasure Mountain weiter erhöht.

Das Gebiet, das für die Exploration von Interesse ist, befindet sich nordwestlich der derzeit stillgelegten Mine (Abb. 1) und besteht aus mehreren von Nordost nach Südwest streichenden und steil einfallenden sulfidreichen Erzgängen (Abb. 2). Die Fotos in Abbildung 2 stammen von den Felderkundungsarbeiten 2025, die darauf ausgerichtet waren, Bohrziele für das TM-Programm 2026 zu ermitteln.

Abbildung 1. Geologische Karte von Treasure Mountain mit dem Trend der mineralisierten Erzgänge im Nordosten der Mine.

Ausschlaggebend für das anfängliche Interesse an diesem Gebiet war eine Investition von Coeur Mining („Coeur“)[2] (NYSE: CDE) (TSX: CDM) in das Unternehmen im Jahr 2012, womit Coeur zum Zeitpunkt des Investments eine Beteiligung von 12,7 % erhielt. Coeur erwarb Aktien zu einem Preis von 1,08 $ (20,60 $ unter Berücksichtigung der anschließenden Rollbacks)[3].